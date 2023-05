Überraschendes Umdenken bei Eintracht-Star – Verbleib plötzlich doch möglich

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und kann womöglich doch mit einem Spieler planen, der eigentlich schon weg war.

Frankfurt – Die Bundesliga-Saison biegt auf die Zielgrade ein, lediglich eine Partie steht noch an, bevor es für viele Mannschaften in die Sommerpause geht. Nicht aber für Eintracht Frankfurt, auf die noch ein echtes Highlight wartet, denn Anfang Juni trifft die SGE im DFB-Pokalfinale auf den Ligarivalen RB Leipzig. Die Anhänger der Adler fiebern der Partie im Berliner Olympiastadion entgegen, Sportchef Markus Krösche muss aber schon an die nächste Saison denken und den vollen Fokus auf die Kaderplanung für 2023/24 richten.

Evan Ndicka Geboren: 20. August 1999 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt verliert Kamada ablösefrei

Den Verein verlassen wird Daichi Kamada, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und eine neue Herausforderung sucht. Der Japaner hat aber noch ein großes Ziel mit Eintracht Frankfurt. „Ich habe mit der Eintracht viel Schönes erlebt, sowohl mit den Fans als auch mit der Mannschaft und ich werde mein Bestes geben, um die Saison mit einem Happy End abzuschließen! Lasst uns den DFB-Pokal gewinnen“, schrieb er zuletzt auf seinem Instagram-Kanal.

Ebenfalls ablösefrei gehen wird Evan Ndicka – so zumindest der Stand der vergangenen Wochen und Monate. Der Franzose hatte ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung vorliegen, unterschrieb dieses aber nicht. Immer wieder wurde Ndicka mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, zuletzt hatte der FC Barcelona intensiv um ihn gebuhlt.

Bleibt Evan Ndicka (l.) doch bei Eintracht Frankfurt? © IMAGO/Jan Huebner

Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins soll es aber ein überraschendes Umdenken gegeben haben beim Abwehrchef der SGE. Offenbar kann er sich doch einen Verbleib am Main vorstellen, entschieden ist aber noch nichts. Nach dem Pokalfinale gegen RB Leipzig soll es Gespräche zwischen der Spielerseite und dem Verein geben, um eine mögliche Vertragsverlängerung auf den Weg zu bringen.

Eintracht Frankfurt: Umdenken bei Ndicka?

Ein Verbleib von Evan Nicka wäre ein wichtiges Zeichen für Eintracht Frankfurt, denn der Franzose war oftmals der Fels in der Brandung in einer nicht immer sattelfesten Defensive. Nach dem Abgang von Martin Hinteregger musste der 23-Jährige in die Rolle des Abwehrchefs hineinwachsen und füllt diese mittlerweile immer besser aus. Krösche könnte im Sommer eine neue Defensive rund um Ndicka bauen.

Der Innenverteidiger kam im Sommer 2018 vom damaligen französischen Zweitligisten AJ Auxerre an den Main. Eintracht Frankfurt zahlte eine Ablösesumme in Höhe von 5,5 Millionen Euro für das große Talent. In der laufenden Saison kommt der 23-Jährige auf 42 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Treffer erzielen und einen weiteren vorbereiten konnte. (smr)