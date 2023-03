Nach Kokain-Posse: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Eintracht-Präsident Peter Fischer ein

Von: Thomas Kilchenstein

Kann aufatmen: Peter Fischer. © dpa

Der Anfangsverdacht bleibt bestehen, aber die Ermittlungsbehörde kann dem Eintracht-Boss in der Kokain-Posse nichts nachweisen

Peter Fischer, der 67 Jahre alte Präsident von Eintracht Frankfurt, kann aufatmen: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen ihn und weitere Beschuldigte wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes am Mittwoch eingestellt. Dies teilte die Oberstaatsanwältin Nadja Nissen gestern mit. Laut der Staatsanwaltschaft bestehe zwar auch nach Abschluss der Ermittlungen „weiterhin ein Anfangsverdacht“, der allerdings „im Sinne eines hinreichenden Tatverdachts nicht erhärtet werden“ konnte. Die Ermittler konnten keinem der insgesamt vier Beschuldigten „im Alter von 30 bis 67 Jahren“ konkret nachweisen, zu welchem Zeitpunkt und wer welche Menge an Rauschgift beschafft oder besessen haben soll. Unmittelbar nach einer Wohnungsdurchsuchung Ende Januar hatte Fischer-Anwalt Stefan Eckel seinen Unmut deutlich gemacht: Das Ganze sei, sagte er seinerzeit, „eine riesige Luftnummer“.

Peter Fischer und weiteren nicht näher genannten Beschuldigten war vorgeworfen worden, eine gewisse Menge Kokain unerlaubt erworben und so in seiner Wohnung im Frankfurter Westend gelagert zu haben, dass der 13-Jährige Sohn von Fischers Lebensgefährtin Zugang dazu gehabt haben soll. Der Junge soll Mitte November zwei kleine Beutel mit in die Schule genommen haben, um sie gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Kumpel zu konsumieren, so der Vorwurf. Dessen Mutter hatte am 24. November Anzeige erstattet, der Junge hatte den Kokain-Genuss zugegeben, eine Haarprobe bei ihm habe dies bestätigt.

Ende Januar dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft die Wohnung von Peter Fischer durchsucht und in einer Nachttischschublade „weiße Rückstände“ festgestellt. Ein Rauschgifthund habe laut Staatsanwaltschaft angeschlagen. Zudem hatten die Ermittler „älteres getrocknetes Marihuana“ entdeckt sowie sogenannte „Crusher“, zum Zerkleinern von Marihuana genutzte Kräutermühlen. „Eine zweifelsfreie Zuordnung“ zu den Beschuldigten war „nicht möglich“, erläuterte Nadja Nissen. Das Ermittlungsverfahren sei damit vom Tisch. kil