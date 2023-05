Eintracht: Ebimbe trifft spät, Lindström macht Hoffnung

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz

Einfach nicht zu halten: Randal Kolo Muani. Foto: dpa © dpa

Am Ende drehen die Frankfurter ein fast schon verlorenes Spiel in einen 2:1-Sieg. Die Spieler in der Einzelkritik.

Sonderlob

Eric Dina Ebimbe: Schoss die Eintracht in der Nachspielzeit nach Europa, obwohl er eigentlich hinten bleiben sollte. Brauchte dazu nur ein paar Minuten Spielzeit. So stechen Joker.

Gut dabei

Randal Kolo Muani: Ums Haar hätte er sich noch die Torjägerkanone gekrallt, kurz vor Schluss scheiterte er allein vor Torwart Mark Flekken. Holte dennoch unglaubliche 40 Scorerpunkte in allen 43 Pflichtspielen (23 Tore/17 Vorlagen). Markierte per Kopf den Ausgleich, bereitete den Siegtreffer vor. Und war wieder der gefährlichste Angreifer. Wie immer eigentlich. Unbezahlbar, der Mann.

Daichi Kamada: Schwang sich in den letzten 20 Minuten noch mal richtig auf. Ackerte und rackerte, trieb an, machte und tat. Er wollte sich mit einem Sieg aus dem Stadtwald verabschieden. Das gelang und macht Hoffnung für Berlin. Flankte vor dem Ausgleich Kolo Muani perfekt auf den Kopf. Gerade noch rechtzeitig hat er zu alter Form zurückgefunden. Die wird er wohl bald beim AC Mailand aufleben lassen.

Jesper Lindström: Noch so ein Hoffnungsträger. Das sah schon mal sehr nach dem alten Jesper aus. Früh ein Schuss mit links aufs Tor, seine Dribblings gelangen, auch seine Sprints. War richtig gut im Spiel. Scheint die Kurve gekriegt zu haben. Es geht aufwärts, seit die Schmerzen im Sprunggelenk weg sind. Hielt eine Stunde durch.

Kevin Trapp: In seinem Rekordspiel - kein Torwart in der langen Eintracht-Historie stand häufiger in der Kiste als er, 235-mal - war er genau der Rückhalt, den die Mannschaft brauchte. Entschärfte einen Grifo-Freistoß, packte in der Schlussphase entscheidend gegen Gregoritsch zu und hatte nach dem Siegtreffer noch die Kraft, zu einem sehr langen Sprint an die entfernteste Eckfahne. Zum Jubeln.

Ganz okay

Evan Ndicka: Stabil, sicher, solide, mit der einen oder anderen Unkonzentriertheit. Das fiel aber nicht weiter ins Gewicht. Auf ihn war Verlass - er wurde übrigens, anders als Touré und Kamada, nicht verabschiedet. Ein Fingerzeig?

Makoto Hasebe: Der Altmeister kehrte zurück, und die Abwehr war wieder relativ sicher. Baute klug auf, wusste immer, was zu tun ist. Wenn sich auch der eine oder andere Fehler einschlich - der Japaner tut der Mannschaft einfach gut.

Mario Götze: Natürlich hatte der feine Techniker beim Siegtor seine Füße im Spiel, die Flanke kam von ihm. Hätte fast das 1:0 erzielt, doch seinen Schlenzer köpfte Ginter von der Torlinie (39.). Den hatte nicht nur Trainer Glasner drin gesehen. Immer für eine kleine Kostbarkeit gut.

So lala

Tuta: Verlängerte sehr unglücklich eine Höler-Flanke direkt auf den Kopf von Grifo. Das war das 0:1, dem die Eintracht lange hinterher laufen musste. Ansonsten aber eine Bank hinten, fühlte sich auf seiner rechten Seite deutlich wohler. So sollte es auch in Berlin sein.

Philipp Max: Endlich wieder da. Brachte frischen Wind auf der linken Seite, kam nach der Pause für den schwachen Lenz. Hatte deutlich mehr Zug zum Tor, ohne richtig durchzukommen. Sein Auftritt macht aber Mut.

Djibril Sow: Sehr durchwachsene Partie. Konnte dem Spiel kaum Impulse geben, dazu ein paar Fehlpässe zu viel. Lief viel, gab nicht auf. Aber man merkt ihm an, dass er viele, viele Spiele in den Knochen hat.

Paxten Aaronson : Fand nach seiner Einwechslung ganz schwer ins Spiel, eigentlich missriet ihm anfangs alles. Biss sich aber in die Partie zurück. Hielt ein paar schwere Bälle und war, als es in der Crunchtime darauf ankam, hellwach. Großes Kämpferherz.

Schwächelnd

Aurelio Buta: Kam gar nicht ins Spiel. Hatte praktisch keine Szene, allenfalls Ansätze. Nach vorne ging kaum etwas. Wirkt überspielt.

Christopher Lenz: Es gab nicht viel, was man positiv über sein Spiel hätte sagen können. Fast alles Gefährliche von Freiburg kam über seine Seite, dieses Mal auch defensiv nicht gut. Und seine Bälle nach vorne, werden immer mehr zum Ärgernis. So reicht es einfach nicht.

Zu spät gekommen

Rafael Borré, Almamy Touré kil/dur