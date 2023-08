„Muss ich ma werfe“: Stepi wird 75

Frankfurter Kulttrainer

Von Thomas Kilchenstein schließen

Dragoslav Stepanovic feiert seinen 75. Geburtstag. Er ist tief verwurzelt mit der Frankfurter Fußballgeschichte.

Das erste Mal, dass man von einem gewissen „Stepi“ gehört hatte, verhieß nichts Gutes, 47 Jahre ist das her, und es spielte sich im Schatten des alten Waldstadions ab. Training der Eintracht-Asse auf dem Nebenplatz, gesäumt von allerhand Kiebitzen. Gerd Trinklein kickte da, Roland Weidle, Rüdiger Wenzel, Willi Neuberger, Grabi, Nickel, Charly und Holz sowieso, und eben dieser Stepi. Man wusste das deshalb, weil Trinklein einmal beim Eckchenspiel sehr laut in Richtung des Neuen rief: „Ey Stepi, Fußball ist ein Laufspiel.“

Der Stepi, der eigentlich Dragoslav Stepanovic heißt, war da frisch aus Belgrad gekommen, von Roter Stern, er war jugoslawischer Nationalspieler, sogar Weltauswahlspieler, war bei Pelés Abschiedsspiel vor 180 000 Zuschauenden im Maracana dabei, linker Verteidiger von Haus aus, damals durften Profis aus dem Ostblock erst mit 28 Jahren in den Westen wechseln. Furchtbar tief waren seine Spuren nicht, die er als Spieler bei der Eintracht hinterlassen hat, er blieb bis 1978, machte 63 Spiele, und zog dann weiter, zu Wormatia Worms und Manchester City.

Dass dieser Mann einmal Kultstatus erlangen würde, eine kleine Legende, mindestens aber eine Marke werden würde, einer, den die halbe (Fußball-)Welt kennt: das hatte Mitte der 70er-Jahre sicher keiner gedacht. Am wenigsten Stepi. Er sei 1976 gekommen, „um ein Auto zu verdienen und wieder nach Hause zu fahren“, sagte er mal.

Er hat Okocha entdeckt

Jetzt ist dieser herzensgute Stepi 75 Jahre alt geworden, 75 Jahre, man glaubt es kaum, wenn man den immer gut gelaunten Serben so sieht. „In Deutschland wird viel zu wenig gelacht“, sagt er in seinem lustigen hessischen Idiom, deswegen hält er mit Sprüchen, Anekdoten, Schmonzetten, Geschichten nicht hinter dem Berg: „Stepi macht happy“. Er hat sich trotz größter Popularität und Beliebtheit stets das Nahbare, das Bodenständige, das Normale bewahrt, ihn kann jeder ansprechen, er ist für alles zu haben, ein Autogramm, ein Selfie gehen immer. „Wenn Stepi irgendwo hinkommt, gehen Türen und Herzen auf“, hat Eintracht-Vorstand Axel Hellmann dieser Tage gesagt. „Er hat eine besondere Note in den Verein gebracht und mit seiner augenzwinkernden Lässigkeit und Eleganz die Eintracht geprägt.“

Stepi, inzwischen vierfacher Opa, hat in der Tat in den beginnenden 90er-Jahren auch modisch eine Ära geprägt – mit seinen schicken Anzügen, der Krawatte, dem mächtigen Schnauzer unter der Nase und dem nie erlöschenden Zigarillo war er anders als seine Trainerkollegen in Ballonseide und Turnschuhen. „Spieltage sind Festtage für mich“, hat Stepi dies begründet, „und an Festtagen zieht man sich schön an“. Das färbte ab, plötzlich trugen auch viele Journalisten feinen Zwirn auf der Pressetribüne.

Es war damals eine wilde, aufregende Zeit, Eintracht Frankfurt spielte unter Stepi, den der Bauchmensch Bernd Hölzenbein zur Überraschung aller aus Trier geholt hatte, einen überragenden Fußball, „Fußball 2000“, obwohl dieser Slogan erst später unter Klaus Toppmöller salonfähig werden sollte. Was hatte man da auch für eine Mannschaft beisammen, Stein, Bein, Binz, Möller, Weber, Bindewald, Gründel, Kruse, Yeboah, Bommer, Okocha - und draußen den Zampano, den Weltmann: Geht es besser? Stepi ließ sie einfach spielen, offensiv, nach vorne, als gebe es kein Morgen. In der Winterpause, als die Böden gefroren waren, ließ er ein großes Bierzelt am Riederwald aufstellen, um trainieren zu können, und am Samstag schossen sie dann die Liga zusammen – bis zu jenem berühmten 16. Mai 1992 in Rostock, als der große Meistertraum am ausbleibenden Pfiff des Alfons Berg aus Konz zerplatzte – 1:2 gegen den Absteiger.

Es war gleichwohl die Geburtsstunde eines Spruches, der seitdem untrennbar auf ewig mit Stepi verbunden bleibt, der zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen wurde, seit 31 Jahren: „Lebbe geht weider“, sagte er damals auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, und offenbarte da eine unglaubliche Größe in der bittersten Stunde der Klubhistorie. Natürlich hatte er sich geärgert wie alle über den ausgebliebenen Elfmeterpfiff, „gerade mir musste das passieren, mir, der nie was Negatives über Schiedsrichter gesagt hat“, sagte er dieser Tage. Dieser Tag hat sich unauslöschlich ins kollektive Eintracht-Gedächtnis eingebrannt, dieses Trauma gehört für immer zur Frankfurter DNA.

Soziales Engagement

Stepi, der seine Trainerkarriere bei den Stadtteilklubs FV Progres und Rot-Weiß Frankfurt (mit dem Spieler Jürgen Klopp) begann, in Leverkusen Rudi Völler, Ulf Kirsten und Bernd Schuster coachte, bei Athletic Bilbao arbeitete, später in Athen, bei Kickers Offenbach, VfB Leipzig, in China, Kairo und in seiner Heimat – dieser Stepi war es zudem, der einen gewissen Augustine Okocha bei Borussia Neunkirchen entdeckte und Hölzenbein instruierte, ihn sofort zur Eintracht zu holen. Stepi war es, der den jungen Jay-Jay gefördert und zum Bundesligaspieler gemacht hat. „Muss ich ma werfe“, hat er gesagt - und Okocha, inzwischen 50 und als Sportminister in Nigeria im Gespräch, zu einer Weltkarriere verholfen.

Vom Fußball kann Stepi, der jahrelang eine Kneipe im Frankfurter Hessencenter führte, weiter nicht lassen. Meist sind es soziale Aktionen, die ihn auf den Platz treiben, wie zuletzt, als er die deutsche Nationalmannschaft der Flüchtlinge betreute. Dazu muss man ihn nicht lange überreden, für eine gute Sache ist Stepi immer zu haben, seien es Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung oder Kinder in Fußballcamps. „Wenn es einem im Leben so gut ergangen ist wie mir, hat man die Pflicht, etwas zurückzugeben“, sagt der Stepi. Und damit ist es ihm sehr ernst.