Von: Christoph Klaucke

Dino Toppmöller nutzt bei Eintracht Frankfurt eine spezielle Methode. Davon profitierte beim FC Bayern einst auch Jamal Musiala.

Frankfurt – Dino Toppmöller krempelt Eintracht Frankfurt um. Der neue Trainer will seiner Mannschaft eine innovativ-offensive Spielweise implementieren. Dafür nutzt der junge Coach spezielle Methoden, mit denen er bereits beim FC Bayern München erfolgreich war.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter 42 Jahre), Wadern Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt verliert Testspiel – Toppmöller zieht Trainingsplan durch

Nach einem lockeren Aufgalopp im ersten Testspiel der Saison beim 15:1 gegen den FSV Braunfels, folgte mit der 1:2-Niederlage beim Viertligist TSV Steinbach Haiger Ernüchterung bei Eintracht Frankfurt. Allerdings sind in der frühen Phase der Vorbereitung die Ergebnisse eher zweitrangig für die Hessen, das bestätigte der neue Trainer Dino Toppmöller.

Der 42-Jährige versucht, seine Spieler im Training teilweise zu überfordern. Der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann fällt in den Übungseinheiten laut Sport Bild mit komplexen und aufwändigen Spielformen auf. Beispielsweise ein Elf-gegen-elf-Spiel, auf insgesamt sieben Tore, vier kleine Ein-Meter-Tore, drei große Tore mit jeweils einem Torwart. Das Ziel: Die Spieler müssen in Angriff und Verteidigung gleich auf mehrere Ziele achten. Doch dem Sohn vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Klaus Toppmöller liegt besonders ein Thema neben dem Platz am Herzen.

Er machte Musiala damit stark: Toppmöller nutzt spezielle Methode bei der Eintracht

Dino Toppmöller will bei Eintracht Frankfurt mit einer sehr individuellen Video-Analyse arbeiten. Dieser Plan sieht vor, den Kader zwischen sich und seinen drei Co-Trainern Nelson Morgado, Stefan Buck und Erwin Bradasch aufzuteilen und regelmäßig in Einzelsitzungen Szenen aus dem Training mit dem Spieler zu besprechen. Dabei sollen die drei wichtigsten Offensiv- und Defensivaufgaben für die jeweilige Position im Fokus stehen.

Zur Erinnerung: mit dieser innovativen Video-Analyse schaffte es Toppmöller beim FC Bayern Jamal Musiala auf die nächste Stufe zu heben. Der Youngster besetzte in der Folge vermehrt gefährliche Räume am Strafraum. Musiala avancierte mit zwölf Toren und 13 Vorlagen zum Topscorer hinter Frankfurts Randal Kolo Muani.

Toppmöller bastelt am Eintracht-Traumsturm

Die Eintracht gibt aber nicht nur auf dem Platz Vollgas. Auch auf dem Transfermarkt sind die Hessen aktiv: Eintracht Frankfurt bastelt am Traumsturm. Toppmöller will die Angreifer mit speziellen Methoden noch effektiver machen. (ck)