Eintracht-Transfer-News: Kolo Muani wechselt mitten in der Nacht zu PSG – Rekord-Ablöse perfekt

Von: Luca Hartmann, Korbinian Kothny, Alexander Kaindl

Teilen

Randal Kolo Muani wechselt doch noch zu Paris Saint-Germain. Eintracht Frankfurt erhält eine Rekord-Ablöse. Der Live-Ticker.

Update vom 2. September, 7:30 Uhr: Jetzt also doch! Der Wechsel des französischen Nationalspielers Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain ist im letzten Moment über die Bühne gegangen. Kurz vor Ende der Transferperiode in Frankreich am Freitagabend um 23.00 Uhr hatte PSG mit einem neuen Angebot über 95 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Stürmer Erfolg – die Klubs meldeten den Transfer um 0.32 Uhr in der Nacht auf Samstag perfekt.

Frankfurt hatte rund 100 Millionen Euro für Kolo Muani gefordert, PSG erhöhte sein Angebot erst spät entscheidend. In Paris unterschrieb der Stürmer einen Vertrag bis 2028. Weil das Transferfenster für Wechsel nach Deutschland bereits um 18 Uhr schloss und die Eintracht bis dahin keinen Ersatz verpflichtet hatte, schien der Wechsel zunächst geplatzt.

„Am späten Abend haben wir ein Angebot erhalten, welches wir aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Sinne von Eintracht Frankfurt nicht ausschlagen konnten“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: „Wir hätten Randal gerne noch länger bei uns gesehen und hatten das auch immer entsprechend kommuniziert in den letzten Wochen. Letztendlich war die Entwicklung der vergangenen Stunden und damit verbunden die wirtschaftlichen Parameter, die für Eintracht Frankfurt eine Rekordeinnahme durch einen Spielertransfer bedeuten, ausschlaggebend. “Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten, um den Transfer trotz eines noch bis 2027 laufenden Vertrags zu erzwingen.

Update vom 1. September, 22:16 Uhr: Ein Abgang von Kolo Muani deutet sich immer mehr an. Mehrere Medien berichten, dass ein Transfer zu Paris Saint-Germain in trockenen Tüchern sei.

Update vom 1. September, 20:33 Uhr: Paris Saint-Germain gibt noch nicht auf im Werben um Randal Kolo Muani. Die Transferliste in der Bundesliga ist geschlossen, in Frankreich dürfen die Klubs aber noch bis Freitagabend, 23 Uhr, einkaufen. Nach Bild-Informationen soll PSG ein finales Angebot planen, um den Angreifer doch noch zu verpflichten. Laut Bild könnte das Angebot über 100 Millionen Euro hinausgehen.

Eintracht-Transfer-News: Borre per Leihe nach Bremen

Update vom 1. September, 19:01 Uhr: Was sich tagsüber gerüchteweise bereits angedeutet hatte, findet nun Bestätigung: Kurz vor Ablauf der Transferperiode wurde der Wechsel von Frankfurts Rafael Borré zum Liga-Kontrahenten Werder Bremen über die Bühne gebracht. Der 27-jährige Europa-League-Held der Eintracht wechselt auf Leihbasis zu den Norddeutschen, wo er bis Ende der Saison 2023/24 einen Vertrag erhält. Borré spielte zuletzt in den Planungen der Adlerträger keine relevante Rolle mehr und soll an der Weser den nach Dortmund abgewanderten Niclas Füllkrug ersetzen. Am Samstag wird der kolumbianische Nationalspieler allerdings noch nicht für Werder gegen den FSV Mainz 05 auflaufen, da ihm so kurzfristig keine Spielberechtigung mehr erteilt werden konnte.

Update vom 1. September, 18.00 Uhr: Das war es mit der Transferperiode. Seit Punkt 18 Uhr hat das Transferfenster geschlossen. Trotzdem kann es natürlich noch Meldungen zu Wechseln geben, wenn diese bis zur Schließung des Transfermarktes abgeschlossen waren. Es scheint aber, als würde sich bei Eintracht Frankfurt nichts mehr tun – außer der Vermeldung des Abgangs von Rafael Borre.

Update vom 1. September, 16.53: Der Transfer von Randal Kolo Muani zu PSG ist wohl geplatzt! Das berichten Kicker und Bild übereinstimmend. Demnach hätten sich die Vereine zwar auf eine Ablöse von rund 90 Millionen Euro geeinigt, doch die Eintracht findet keinen passenden Ersatz und lässt Kolo Muani deswegen wohl nicht ziehen. PSG-Stürmer Hugo Ekitike war lange als Nachfolger im Gespräch, doch PSG ruft wohl einen zu hohen Preis auf, den die Eintracht nicht bereit ist zu zahlen.

Eintracht-Transfer-News: Wunsch-Spieler kommt aus Frankreich

Update vom 1. September, 15.53 Uhr: Eintracht Frankfurt hat sich am Deadline Day mit einem weiteren Spieler verstärkt und seinen Wunsch-Spieler für die linke Außenbahn geholt. Niels Nkounkou kommt von der AS St. Etienne an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. „Er ist ein hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht“, sagt Eintracht-Sportvorstand Timmo Hardung zur Verpflichtung des Franzosen.

Eintracht-Transfer-News: Durchbruch bei Kolo Muani

Update vom 1. September, 13.25 Uhr: Jetzt könnte die Transfer-Saga um Randal Kolo Muani zum Ende kommen! Wie Fabrizio Romano berichtet, hat es bei den Verhandlungen einen Durchbruch gegeben. Demnach haben sich PSG und die Eintracht auf eine Ablösesumme um die 90 Millionen Euro geeinigt. Derzeit gebe es ein Meeting zwischen den Klubs, in dem die finalen Details geklärt werden. Die Eintracht lässt Kolo Muani aber nur ziehen, wenn bis 18 Uhr ein Ersatz gefunden wird. Lange galt PSG-Stürmer Hugo Ekitike als Kandidat für die SGE – der will aber offenbar nicht in die Bundesliga wechseln.

Borré vor Bundesliga-Wechsel?

Update vom 1. Septmeber, 12:50 Uhr: Dass Rafael Borré die Eintracht in diesem Transferfenster verlassen wird, gilt als beschlossene Sache. Nur wohin es den Angreifer zieht, ist noch unklar. Gestern wurde berichtet, dass der Kolumbianer kurz vor einem Wechsel nach Spanien zum FC Valencia steht, doch jetzt funkt ein Bundesligist dazwischen. Werder Bremen will Borré offenbar als Füllkrug-Ersatz an die Weser holen. Fabrizio Romano und Sky berichten, dass die Bremer ein Angebot abgegeben haben und eine Einigung kurz bevor stehe.

Update vom 1. September, 11:25 Uhr: Eintracht Frankfurt bekommt wohl die gewünschte Lösung für die linke Außenbahn. Seit Wochen wird über das Interesse der SGE an Niels Nkounkou vom französischen Zweitligisten AS St. Étienne berichtet. Laut dem Radiosender RMC haben sich die Vereine nun über einen Transfer geeinigt. Eintracht-Insider Christopher Michel zufolge befinde sich der Franzose schon in der Mainmetropole. Die Ablöse soll bei rund sieben Millionen Euro liegen. Tütet die Eintracht also am Deadline Day zwei Transfers ein?

Eintracht-Transfer-News: DFB-Talent im Anflug

Update vom 1. September, 10 Uhr: Die Eintracht verstärkt sich offenbar mit einem DFB-Talent! Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, holen die Hessen Sydney Raebiger von Greuther Fürth. Demnach unterschreibt das 18-jährige Mittelfeld-Talent bis 2026 bei der SGE. Eintracht-Coach Toppmöller und Sportvorstand Krösche haben bereits in ihrer Zeit bei RB Leipzig mit Raebiger gearbeitet.

Transfer-News zum Frankfurter Deadline Day: Kolo Muani? PSG-Chef spricht über aktuellen Stand

Update vom 1. September, 08.08 Uhr: Neuigkeiten aus Paris: Aus Sicht von PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi ist eine Einigung wegen eines Transfers von Randal Kolo Muani noch nicht in Sicht. „Es ist kein Geheimnis, dass es ein Interesse gibt. Aber Frankfurt und wir sind noch weit voneinander entfernt, sehr weit“, sagte er dem Sender Canal+ am Donnerstagabend.

Die Eintracht hat sich wohl mit PSG über eine Abklöse für Randal Kolo Muani geeinigt. © IMAGO/HMB Media

Ähnlich hatte sich zuvor Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Rande des Playoff-Rückspiels in der Conference League gegen Lewski Sofia geäußert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Kolo Muani. „Wir haben unsere Vorstellungen, sie haben ihre Vorstellungen. Wir sind in Gesprächen und werden sehen, was passiert“, sagte Krösche. „Entweder man wird sich einig – oder halt nicht.“

Der Vertrag von Kolo Muani bei der Eintracht läuft bis zum Sommer 2027 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Der Vizeweltmeister war am Mittwoch nicht zum Abschlusstraining der Frankfurter für das Spiel gegen Sofia erschienen und fehlte auch beim 2:0-Sieg.

Wiedereingliederung von Kolo Muani möglich

Trainer Dino Toppmöller hält eine Wiedereingliederung von Kolo Muani nach Ende des Transferfensters aber für möglich. „Wir sollten nicht wegen seines Fehlverhaltens, das absolut nicht in Ordnung ist, schnell auf seinen Charakter schließen“, sagte der 42-Jährige: „Es sind viele Leute, die ihn beeinflussen und an ihm rumzerren. Er ist nur ein Mensch, jeder macht mal einen Fehler.“

Die Spieler seien für ihn „ein Stück weit wie meine Kinder“, führte Toppmöller aus: „Ich werde nicht den Stab über ihn brechen, weil er diesen Fehler gemacht hat.“ Der Trainer zog Parallelen zum Fall Filip Kostic, der sich vor zwei Jahren wegstreiken wollte und bleiben musste. Der habe danach „wieder top performt“, so Toppmöller. Die Eintracht gewann mit Kostic als Spieler der Saison die Europa League. Auch Krösche wäre bei einer Rückkehr Kolo Muanis guter Dinge. „Sicher ist die jetzige Reaktion nicht richtig, die ist falsch“, betonte der Sportvorstand: „Aber das ist trotzdem ein guter Junge.“

Transfer-News zum Frankfurter Deadline Day: Kolo-Muani-Poker wird noch komplizierter

Update vom 1. September, 07.12 Uhr: Der große Tag ist gekommen: Was passiert noch am Deadline Day? Nach wie vor bestimmt das Hickhack um Randal Kolo Muani die Eintracht-Schlagzeilen. Dass die Frankfurter auch ohne ihren Stürmerstar gewinnen können, bewies die SGE am Donnerstagabend beim 2:0 über Lewski Sofia – dadurch ist man für die Conference League qualifiziert.

Zurück zum schier endlosen Transfer-Poker: Ein Umstand, der die Kolo-Muani-Verhandlungen noch komplizierter macht, ist folgender: In Deutschland schließt das Transferfenster um 18 Uhr. Danach dürfen Spieler nur noch verkauft werden – und zwar auch nur in jene Länder, in denen die Wechselperiode noch läuft. Und das ist ausgerechnet in Frankreich der Fall: Bis 23 Uhr dürfen dort Transfers abgewickelt werden.

Heißt also: Wenn Kolo Muani die Eintracht am Freitag um 18 Uhr noch nicht verlassen hat, ist das Thema noch lange nicht beendet. Worst Case: Frankfurt verpflichtet vor 18 Uhr keinen neuen Stürmer und verkauft Kolo Muani nach 18 Uhr – dann steht man plötzlich ohne Ersatz da. Dieses Szenario werden die Verantwortlichen um Markus Krösche aber natürlich bedenken und dementsprechend handeln. Nach wie vor gilt ein Deal um PSG-Angreifer Hugo Ekitike am wahrscheinlichsten. Diesen Transfer müsste man aber eben vor 18 Uhr unter Dach und Fach bringen.

Transfer-News zum Frankfurter Deadline Day: Kolo-Muani-Nachfolger? Eintracht plant PSG-Deal mit Ekitike

Update vom 31. August, 15.55 Uhr: Eintracht Frankfurt hat sich offenbar auf einen Nachfolger für den wechselwilligen Randal Kolo Muani festgelegt. Als Ersatz soll Hugo Ekitike an den Main kommen. Der 21-Jährige steht unter Vertrag bei PSG, dem Klub, zu dem Kolo Muani wechseln möchte.

Trotzdem will die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche nicht von der Forderung von 100 Millionen Euro abweichen. Wie die Bild berichtet, will die SGE zwei getrennte Deals vollziehen und wäre bereits mit einer fixen Ablöse von 80 Millionen Euro plus 20 Millionen Boni zufrieden. Für Ekitike wären die Hessen auf der anderen Seite bereit, 20 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni zu bezahlen.

Der Frankfurter Kolo Muani und PSG-Stürmer Ekitike könnten die Klubs tauschen. © Sven Simon/Federico Pestellini/Imago

Update vom 31. August, 10.00 Uhr: Im Falle eines Abgangs von Randal Kolo Muani wird Niclas Füllkrug wohl nicht der Nachfolger. Der Nationalstürmer steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund.

Erstmeldung vom 31. August: Frankfurt – Es sind turbulente Tage bei der Eintracht. Das bestimmende Thema: Der Transfer-Streik von Randal Kolo Muani. Am Mittwoch ließ der Top-Stürmer der SGE das Training sausen, um seinen Wechsel zu Paris St.-Germain zu erzwingen. Nur: Sportvorstand Markus Krösche bleibt hart und will weiterhin 100 Millionen Euro für den Franzosen haben.

Transfer-Theater um Kolo Muani: Erhöht PSG sein Angebot?

Das letzte Angebot von PSG liegt aber bei „nur“ 80 Millionen Euro. Unklar, ob nochmal Bewegung in die Sache kommt. Sollte PSG doch noch die Forderungen der Eintracht erfüllen, braucht Frankfurt einen Nachfolger. Heißeste Kandidaten: Niclas Füllkrug und Hugo Ekitiké.

Auch weitere Transfers sind am Main nicht ausgeschlossen. Weiterhin arbeiten Krösche & Co. nach Sport1-Informationen mit Hochdruck an der Verpflichtung von Niels Nkounkou von AS Saint-Étienne für die linke Abwehrseite. Frankfurt scheint optimistisch, den Transfer noch abschließen zu können.

Randal Kolo-Muani will die Eintracht verlassen, Niels Nkounkou sich ihr anschließen. © Imago

Zeno Debast weiter ein Thema am Main

Eine weitere Personalie, die am Main weiterhin heiß gehandelt wird, ist: Zeno Debast. Das Innenverteidiger-Talent vom RSC Anderlecht wird von der Eintracht als hochinteressant eingestuft und ein Last-Minute-Transfer nicht unmöglich. (kk)