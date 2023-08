Eintracht: „Wir sind noch nicht im Flow“

Von: Thomas Kilchenstein

Erstes Saisontor für die Eintracht, aber ob noch weitere hinzukommen? Randal Kolo Muani. © dpa

Eintracht Frankfurt rumpelt trotz des Sieges im Hessenderby ein wenig vor sich hin und schaut gebannt nach Paris, wo sich die Zukunft des besten SGE-Stürmers entscheidet.

Am Montag war er noch da. Dino Toppmöller, sein Trainer, hat ihn in der Kabine begrüßt, dann ging es gleich raus zum Auslaufen für die eine Gruppe, die am Sonntag gegen Darmstadt 98 gespielt hat, und Randal Kolo Muani hat lange gespielt und natürlich auch das entscheidende Tor für Eintracht Frankfurt erzielt. Die andere Gruppe musste in praller Sonne beim Spielersatztraining schwitzen. „Ich bin über jeden Tag froh, an dem er da ist“, sagt Toppmöller.

Ach ja, der Kolo. Jetzt ist genau die Situation eingetreten, die man irgendwie gerne vermeiden wollte, aber eigentlich nicht kann bei einem Pokerspiel mit derart hohem Einsatz. Und langsam, sagt Toppmöller, „kommt eine gewisse Dynamik“ in den Prozess. Paris Saint Germain hat am Sonntag für den 24 Jahren alten Stürmer ein erstes, aus Frankfurter Sicht viel zu niedriges Angebot abgegeben (zwischen 65 und 70 Millionen Euro). Ob es mittlerweile aufgestockt wurde, weiß Toppmöller nicht: „Ich frage jetzt nicht dauernd beim Sportvorstand nach, wie viel sie draufgepackt haben.“ Angesichts der enormen finanziellen Mittel, über die PSG verfügt, kann sich der Deal noch ziehen.

Und das ist es, was Toppmöller, den jungen Ehrgeizling, stört: die fehlende Klarheit. Man weiß nicht, woran man ist in dieser ungeklärten Situation, weder als Trainer noch als Spieler, eine solche Hängepartie „macht etwas mit einem“. Toppmöller kann nicht sagen, ob Randal Kolo Muani am Donnerstag im Playoff-Spiel gegen Lewski Sofia dabei ist, selbst wenn derzeit manches dafür spricht.

Das gilt im übrigen auch für die Personalie Jesper Lindström, an dem der SSC Neapel gesteigertes Interesse hat und „Corriere dello Sport“ schon getitelt: „Lindström sofort.“ Der Eintracht soll ein Angebot für den Dänen über 24 Millionen Euro plus etwa 2,5 Millionen Euro Bonuszahlungen vorliegen. So müssten die Frankfurter also binnen kurzem, und zwischen Bundesliga und Qualifikationsspielen zur Conference League, gleich zwei tiefe Offensiv-Löcher stopfen, Lindström hatte zum Beispiel den vorletzten Pass zu Kolo Muanis Siegtor gegeben. Elf Tage, bis zum Transferschluss, bleiben da noch Zeit.

In der Frage eines möglichen Nachfolgers für den französischen Vize-Weltmeister ist Toppmöller nicht auf einen speziellen Stürmertypus festgelegt, ihm gehe es allein um die Qualität: „Wer ist in der Lage, die Tore zu schießen“, fragt er rhetorisch, wohlwissend, dass Kolo Muani vieles meisterhaft verbunden hat: Torgefahr, Dribbelstärke, Schnelligkeit, Wucht. Makoto Hasebe, der alte Fußballer, hat es nach dem Hessenderby ganz gut auf den Punkt gebracht: „Kolos Abgang wäre schmerzhaft für uns.“

Zumal es ja nach wie vor rumpelt und knirscht im Spiel der Eintracht - selbst mit Lindström und Kolo Muani. Auch die Partie gegen den Aufsteiger Darmstadt war, wie die vorangegangen Spiele gegen Lok Leipzig im Pokal (45 Minuten) und in den beiden letzten Tests gegen Nottingham und Arnheim geprägt von akuter Tempoarmut, von zahllosen Sicherheitspässen quer und zurück, von fehlenden Tiefenläufen und wenigen Torraumszenen. Vieles war statistisch, behäbig, ohne Feuer und Pep, auch vermisste man eine gewisse Spielidee. Die Spiele plätscherten so dahin, ohne Rhythmusänderung, ohne Esprit. Fad eben.

Immerhin ist das Problem erkannt: „Spieltempo und Positionierung“ hat Toppmöller als verbesserungswürdige Themen ausgemacht, die er angehen wird in den nächsten Wochen. Ein bisschen freilich bittet er, der eigentlich „ein ungeduldiger Mensch ist“, aber um Geduld. „Wir brauchen Zeit, um in den Flow zu kommen“, sagte er am Montag, „das funktioniert nicht so schnell“. Zudem, findet er, habe er noch immer nicht seine Stammelf gefunden.

Und er bat darum, äußere Umstände in die Beurteilung einfließen zu lassen: Großer Kader, unglücklicher Spielsituationen, tief stehende Gegner, der Verlust zentraler Mittelfeldspieler, eine kurze Vorbereitungszeit. Dazu gesellt sich weiterhin der Ausbau der bei der Eintracht beliebten Serie „absolut ungefährliche Standards“, dieses Manko wollte Toppmöller eigentlich bald beheben.

Zehn Tage Pause für Rode

Immerhin ist dem neuen Trainer eines gelungen: Die Abwehr dicht zu kriegen. „Seit dem Trainingslager haben wir eine extrem gute Stabilität“, sagt der 42-Jährige, die letzten drei Spiele (Nottingham, Lok Leipzig, Darmstadt) blieb die Weste von Torhüter Kevin Trapp blütenweiß. Gut, dass sich die Verletzung von Tuta, weswegen der Brasilianer am Sonntag ausgewechselt werden musste, als nicht gravierend herausgestellt hat. Dafür wird Sebastian Rode nach einem Schlag auf die Wade bei seiner ersten Aktion mindestens zehn Tage ausfallen. Einsatz und Mentalität des Kapitäns könnten die Hessen in den beiden entscheidenden Playoff-Spielen gegen Lewski Sofia an diesem Donnerstag (19 Uhr) in der bulgarischen Hauptstadt und am nächsten im Waldstadion gut gebrauchen.