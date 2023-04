Möglicher Nachfolger für Kolo Muani? Eintracht beobachtet offenbar belgischen Shooting-Star

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und ist offenbar in der französischen Ligue 1 fündig geworden.

Frankfurt - Die Gerüchte um Randal Kolo Muani reißen nicht ab. Eintracht Frankfurt verlangt für den Top-Torjäger im Kader aber offenbar eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro. Das dürfte einige Interessenten abschrecken, aber finanziell starke Klubs könnten dennoch zuschlagen und den französischen Nationalspieler verpflichten.

Name Loïs Openda Alter 23 Verein RC Lens Position Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Was passiert mit Kolo Muani?

Ein Verkauf würde aber wirklich nur dann infrage kommen, wenn ein dreistelliger Millionenbetrag fließt. „80 Millionen Euro würde ich ablehnen. Es hat auch keinen Sinn, ein Preisschild zu machen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt im Rahmen des Champions League-Achtelfinales gegen die SSC Neapel. Die SGE würde ihren Star gerne über den Sommer hinaus im Kader haben. „Wir wollen ihn behalten. Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, muss sich aber in vielen Feldern verbessern. Lassen wir ihn mal hier“, so Krösche weiter.

Vor ein paar Tagen bekräftigte der SGE-Sportchef seine Aussagen gegenüber dem Kicker-Sportmagazin: „Es ist nicht unser Ziel, Jesper und Randal zu verkaufen. Durch unseren sportlichen Erfolg und die damit verbunden Einnahmen müssen wir sie auch nicht verkaufen.“ Sollte aber tatsächlich ein Klub mit einer Ablöse von über 100 Millionen um die Ecke kommen, dürfte Eintracht Frankfurt schwach werden und den Franzosen abgeben.

Loïs Openda vom RC Lens. © IMAGO/JB Autissier

Sollte Kolo Muani gehen, bräuchte Eintracht Frankfurt einen Nachfolger und offenbar hat Markus Krösche bereits einen Kandidaten im Visier. Nach Informationen des Online-Portals Fussball-Transfers ist der Belgier Loïs Openda eine Option bei der SGE. Der 23-Jährige steht beim französischen Klub RC Lens unter Vertrag und spielt in der laufenden Saison in der Ligue 1 groß auf. In 31 Ligaspielen gelangen ihm 15 Tore und zwei Vorlagen.

Eintracht Frankfurt: Openda eine Option bei Kolo Muani-Abgang?

Durch seine konstant starken Leistungen schaffte er den Sprung in die belgische Nationalmannschaft und konnte auch dort überzeugen. Openda, der einen Marktwert in Höhe von 20 Millionen Euro aufweist und einen Vertrag bis 2027 in Lens besitzt, dürfte aber alles andere als ein Schnäppchen werden.

Lens stellt sich eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro vor. Eine Summe, die sich Eintracht Frankfurt nur dann leisten könnte, wenn sie Kolo Muani verkauft. Die Konkurrenz im Werben um den Mittelstürmer ist übrigens nicht gerade klein. Neben der SGE zeigen auch Inter Mailand, Leeds United, Olympique Marseille und die AS Monaco Interesse an Openda. (smr)