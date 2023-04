Mehrere Eintracht-Profis angeschlagen: „Es sind Veränderungen in der Startelf möglich“

Eintracht Frankfurt trifft am 27. Spieltag auf Bayer Leverkusen und Trainer Oliver Glasner könnte zu Umstellungen in der Startelf gezwungen sein.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt konnte unter der Woche Selbstvertrauen tanken für den Endspurt der Saison, denn im DFB-Pokal-Viertelfinale gab es einen 2:0-Sieg über Union Berlin. Zuletzt musste die SGE in der Fußball-Bundesliga noch eine 0:2-Pleite gegen eben jenen Gegner einstecken. Nun soll der Schwung aus dem Pokal mitgenommen werden, um auch in der Liga einen Sieg zu feiern. Am 27. Spieltag geht es gegen Bayer Leverkusen, die derzeit zu den formstärksten Teams der Bundesliga zählen.

Name Oliver Glasner Alter 48 Verein Eintracht Frankfurt Funktion Cheftrainer

Eintracht Frankfurt trifft auf Bayer Leverkusen

„Leverkusen ist in einer sehr guten Verfassung. Sie wirken gefestigt und haben mit den Bayern wahrscheinlich das höchste Tempo im Team. Trotzdem denken wir, dass wir in der Analyse Wege erkannt haben, sie schlagen zu können. Das ist unser Ziel“, sagte SGE-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die „Werkself“.

Seine eigene Mannschaft durfte nach dem Pokal-Fight gegen Union Berlin erst einmal regenerieren, bevor es in die Vorbereitung auf das Leverkusen-Spiel geht. „Wir haben den Jungs Donnerstag freigegeben, um sich körperlich und mental vom intensiven Spiel gegen Union zu erholen. Natürlich sind wir nach dem Halbfinaleinzug erfreut und erleichtert“, so Glasner.

Der 48-Jährige fordert von seiner Mannschaft völligen Fokus auf die Schlussphase der Saison, um die angestrebten Ziele zu erreichen: „Es liegt an uns, bis zum Ende konstant zu bleiben. Die Jungs sind immer kritisch mit sich, aber auch motiviert, manche Dinge im nächsten Spiel besser zu machen und die nötigen Ergebnisse zu erzielen.“

Eintracht Frankfurt: Startelf könnte sich verändern

Offen ist, welche Anfangsformation er gegen Bayer Leverkusen auf den Platz schickt. Mehrere Spieler sind angeschlagen, auch wenn Glasner keine Namen nannte. „Es gibt die eine oder andere Blessur, es sind Veränderungen in der Startelf möglich. Allein das Tempo in den Griff zu kriegen, wird nicht reichen. Wir brauchen die richtige Balance“, bestätigte der Österreicher.

Glasner sprach außerdem eine besondere Qualität des kommenden Gegners an, die es gilt, zu verteidigen: „Leverkusen hat seit dem Hinrundenspiel bei uns die meisten Kontertore erzielt. Also brauchen wir eine gute Absicherung mit wenig Raum hinter unserer Kette. Es wird eine Challenge über 95 Minuten.“ Die Partie der Eintracht gegen Leverkusen verspricht Spannung. Für die Adler geht es um sehr viel, denn mit einer Niederlage rückt die Qualifikation für die Champions League in ganz weite Ferne. (smr)