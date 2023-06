Marktwert-Update: Eintracht-Star wieder der größte Gewinner – Abgänger verlieren

Von: Luca Hartmann

Teilen

Marktwert-Update von Transfermarkt.de: Wieder verzeichnet ein Star von Eintracht Frankfurt die größte Steigerung. Einige Abgänger verlieren an Wert.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat eine eher durchschnittliche Saison gespielt. Nach starkem Beginn in der Bundesliga und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League, wo sich die SGE dem neuen italienischen Meister SSC Neapel geschlagen geben musste, folgte in der Rückrunde eine Serie von elf Ligaspielen in Folge ohne Sieg. Auf den letzten Drücker qualifizierte sich die Eintracht über die Liga noch für die Conference League, der Traum vom DFB-Pokal-Sieg zerplatze jedoch durch eine 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig.

Randal Kolo Muani Alter: 24 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani ist wieder der größte Gewinner

Die Entdeckung der Saison bei den Hessen ist ohne Frage Randal Kolo Muani. Der 24-jährige Stürmer kam vor der Saison ablösefrei vom FC Nantes und schlug direkt voll ein. In 32 Ligaspielen schoss der Franzose starke 15 Tore und war mit 16 Assists auch noch bester Vorlagengeber der Liga. Mit diesen Leistungen hat Kolo Muani das Interesse von diversen europäischen Topklubs geweckt. Doch wie viel müsste ein potenzieller Käufer für den Vize-Weltmeister bezahlen?

Beim neuesten Update des Onlineportals Transfermarkt.de ist Kolo Muani wie schon im März der größte Gewinner unter allen Bundesligaspielern. Mit dem neusten Update steigt sein Marktwert von 65 Millionen auf 80 Millionen Euro. Eine Steigerung von 15 Millionen Euro kann sonst niemand vorweisen. Kolo Muani ist damit auch aktuell der drittteuerste Bundesligaspieler überhaupt (Stand: 22. Juni 2023). Vor ihm stehen nur Jamal Musiala (110 Millionen) und Florian Wirtz (85 Millionen).

Randal Kolo Muani (links) und Aurelio Buta von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Eintracht Frankfurt: Ebimbe und Buta gewinnen - Abgänger verlieren

Den zweiten Platz der größten Gewinner teilen sich Donyell Malen von Vizemeister Borussia Dortmund und Wolfsburgs Micky van de Ven. Beide legen um zwölf Millionen Euro zu. Malen ist jetzt 28 Millionen Euro und Van de Ven sogar 30 Millionen Euro wert. Und auch bei Eintracht Frankfurt gibt es weitere Spieler, deren Marktwert deutlich gestiegen ist. Junior Dina Ebimbe steigert sich von zuletzt 7,5 Millionen auf jetzt zehn Millionen Euro, Aurelio Buta steigt von sechs Millionen auf acht Millionen Euro.

Der größte Verlierer auf Seiten der Hessen ist Verteidiger Evan Ndicka, der kürzlich nach Italien zur AS Rom gewechselt ist. Ndickas Wert fällt um vier Millionen Euro von ehemals 32 Millionen auf jetzt 28 Millionen Euro. Dahinter verlieren Daichi Kamada, der unmittelbar vor einem Wechsel zum AC Mailand steht, Philipp Max und Rafael Borré alle drei Millionen Euro an Wert. Kamada fällt von 30 auf 27 Millionen Euro, Borré von zwölf auf neun Millionen Euro und Max‘ Wert halbiert sich von sechs auf drei Millionen Euro.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Transfermarkt-Update: Spieler des FC Bayern verlieren reihenweise an Wert

Beim Blick auf die größten Marktwert-Verlierer sind besonders viele Spieler des FC Bayern vertreten. Leon Goretzka fällt von 65 Millionen Euro auf jetzt 45 Millionen Euro. Der Wert von Sadio Mané sinkt ebenfalls um 20 Millionen Euro von 45 auf 25 Millionen Euro. Weitere Verlierer beim FCB sind Joao Cancelo (minus 10 Millionen Euro), Thomas Müller (minus sechs Millionen) und Joshua Kimmich (minus fünf Millionen). (luha)