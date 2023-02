Eintracht-Abschied? Götze bezieht Stellung zu Dubai-Gerücht

Von: Stefan Schmid

Mario Götzes Frau ließ mit einer Äußerung bezüglich eines möglichen Umzuges aufhorchen. Nun äußerte sich der Mittelfeldspieler selbst zu der Sache.

Frankfurt - Mit der Antwort auf eine Fan-Frage auf Instagram sorgte Ann-Kathrin Götze, Influencerin und Ehefrau von Eintracht-Star Mario, kurz für Aufregung. Die 33-Jährige unterstrich ihre Pläne, nach Dubai auswandern zu wollen, was auch ihren Ehemann und dessen Anstellung bei der Eintracht betreffen würde. Der bezog nun vor der Champions-League-Partie gegen Neapel klar Stellung.

Mario Götze Geboren: 03. Juni 1992 (30) in Memmingen Seit Juli 2022 bei der Eintracht Leistungsdaten bei Eintracht Frankfurt: 31 Spiele, 2 Tore, 7 Assists (wettbewerbsübergreifend) Leistungsdaten im DFB-Dress: 65 Spiele, 17 Tore, 11 Assists

Die Götzes ziehen nach Dubai? Zu „100 Prozent wahr“

In einer Umfrage-Runde auf ihrem Social-Media-Account auf Instagram wurde Ann-Kathrin Götze mit der Aussage „Du ziehst nach Dubai“ konfrontiert. Diese bezog sehr deutlich Stellung: „100 Prozent wahr“, so ihre Antwort, welche sie hinterlegt mit einem Urlaubsfoto in ihrer Story teilte.

Der Traum von Ann-Kathrin, nach Dubai ziehen zu wollen, ist nicht neu. Bereits im letzten Jahr hat sie darüber im von Podcast von Ina Aogo From Dubai with Love gesprochen. Schon damals bestätigte Götze auf Nachfrage von Freundin Aogo, dass sie sich „hundertprozentig“ eine Zukunft in Dubai vorstellen könne. Nun hat sie ihr Bekenntnis erneuert und unterstrichen.

Eintracht-Abschied? Mario Götze weiß nichts von den Plänen seiner Frau

Die Wortmeldung seiner Frau wurde nicht nur in der Influencer-Bubble, sondern auch im Hoheitsgebiet ihres Mannes vernommen. Und so verwundert es wenig, dass erste Gerüchte aufkamen, ob Mario Götze zeitnah plane, seine Zelte bei Eintracht Frankfurt abzubrechen und sich möglicherweise lukrativeren Engagements in Dubai zuwendet.

Während die Champions-League-Partie gegen Neapel enttäuschend für die Eintracht und ihre Anhänger endete, gab es wenigstens durch Mario Götze im Vorfeld der Partie gute Nachricht. Angesprochen auf die Pläne seiner Frau, zeigte sich der Mittelfeldspieler überrascht. „Das ist mir neu“, gab Götze knapp zu Protokoll und erteilte damit jeglichen Gerüchten eine Absage, die nahe legen würden, dass es ihm zeitnah in das Wüstenemirat ziehen könnte.

Eintracht Frankfurt: Mario Götze spricht über familieninternen Deal mit Ann-Kathrin

Ohnehin ist damit zu rechnen, dass Ann-Kathrin Götze mit ihrer Dubai-Äußerung nicht darauf hinaus wollte, in den nächsten Jahren schon ihren Plan umzusetzen. „Mario ist noch einen Ticken zu jung, um seine Karriere zu beenden“, verlegt sie ihr Vorhaben auf dessen Zeit nach der aktiven Fußballerkarriere. „Wir können uns das definitiv vorstellen. Die Sicherheit hier, die Vielfalt, was man unternehmen kann“, unterstrich sie im Podcast von Ina Aogo allerdings aus ihrer Sicht die Vorzüge eines Umzugs nach Dubai.

Mario Götze (30), der sich mit guten Leistungen im Eintracht-Trikot bis in die Nationalmannschaft zurückgespielt hat, hat sicherlich noch einige gute Jahre im Profifußball vor sich. Gegenüber Bild stellte Ann-Kathrin dann aber klar, wer die Zügel nach der Karriere in der Hand halten wird: „Ich ziehe dahin, wo Mario spielt. Das ist unser Deal. Aber sobald er mit seiner Fußball-Karriere aufhört, darf ich aussuchen, wohin wir ziehen.“ (sch)