Neue Rolle für Mario Götze bei Eintracht Frankfurt

Seit etwas über einem Jahr steht Mario Götze bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Jetzt soll der Mittelfeldspieler eine neue Rolle bekommen.

Frankfurt – Mario Götze hat eine bewegte Karriere hinter sich. Nach einem kometenhaften Aufstieg als junges Talent, welcher mit dem Siegtor im Finale der Weltmeisterschaft 2014 gegen Argentinien gekrönt wurde, folgte eine steinige Karriere, die in den Niederlanden wieder in Gang gebracht wurde. Aktuell bereichert er die Offensive von Eintracht Frankfurt.

Mario Götze Geboren: 3. Juni 1992 (Alter 31 Jahre), Memmingen bisherige Vereine: Borussia Dortmund, FC Bayern München, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt Marktwert: 12 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Wechsel zu Eintracht Frankfurt – Karriere von Götze nimmt wieder Fahrt auf

Kurzer Rückblick in das Jahr 2011. Der 18-jährige Götze läuft im Trikot von Borussia Dortmund auf und ist ein elementarer Bestandteil der Mannschaft, die sowohl 2011 als auch 2012 die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. In der ersten Meistersaison gelangen ihm sechs Tore und 15 Vorlagen. Schnell wurde er zum größten Talent im deutschen Fußball und schloss sich dem FC Bayern an, wo seine Karriere ins Stocken geriet.

Es folgte eine Rückkehr nach Dortmund, wo seine Karriere nicht wirklich wieder an Fahrt aufnehmen konnte. Erst mit seinem Wechsel in die Niederlande zur PSV Eindhoven kam er wieder in Form. Seit vergangenen Sommer schnürt er seine Fußballschuhe für Eintracht Frankfurt und schaffte es dank einer starken Hinrunde zurück in die Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Götze ist auch unter Toppmöller ein absoluter Stammspieler – mehr Freiheiten

In der vergangenen Saison führte er Eintracht Frankfurt mit fünf Vorlagen in sechs Spielen ins DFB-Pokalfinale. Über weite Strecken war der 31-Jährige in der Offensive von Eintracht Frankfurt gesetzt. Zusammen mit Randal Kolo Muani und Jesper Lindström bildete er ein enorm starkes Offensivtrio. Nachdem Wechsel der beiden ist Götze der einzig verbliebene.

Unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller ist der goldene Torschütze von 2014 unangefochtener Stammspieler. Bei ihm bekommt Götze neue Freiheiten und darf sich freier auf dem Feld bewegen. Der Schlüsselspieler bewegt sich immer wieder auf die rechte Außenbahn, um Gegenspieler mitzuziehen und neue Räume zu öffnen. Aufgrund seiner engen Bewachung im Zentrum sollen seine Qualitäten dadurch mehr zur Geltung kommen.

Toppmöller wünscht sich mehr Torgefahr von Götze

In der abgelaufenen Spielzeit kam er in 46 Pflichtspielen für die Eintracht zum Einsatz. Herum kamen dabei drei Treffer und neun Vorlagen. Toppmöller hat einen klaren Auftrag an seinen Offensivspieler. „Er muss sich dazu zwingen, immer wieder vorzustoßen“, erklärte der Übungsleiter und deutete dabei auf seine wenigen Tore hin.

In der neuen Spielzeit gelang ihm lediglich ein Treffer im DFB-Pokal gegen die unterklassige Mannschaft von Lokomotive Leipzig. Nach den namhaften Abgängen braucht die Eintracht Götzes Offensivqualitäten, um Spiele zu gewinnen. Hoffnungen stecken die Verantwortlichen in das Mittelfeld-Duo Skhiri und Larsson, welches ihm den Rücken freihalten soll. Vielleicht gelingt es ihm so, mehr Gefahr auszustrahlen. (jari)

