Mario Götze, dein Freund und Helfer

Von: Ingo Durstewitz

Mario Götze legt sich im Trainingslager in Österreich mächtig ins Zeug. © Jan Huebner

Eintracht-Starspieler Mario Götze hat richtig Lust auf die neue Bundesliga-Saison und lobt Trainer Dino Toppmöller

Eigentlich ist der Infekt, der Mario Götze für ein paar Tage außer Gefecht setzte, ja überstanden. Der Nationalspieler der Frankfurter Eintracht, 31 Jahre alt, ist zurück auf dem Trainingsplatz, seit ein paar Tagen mischt er im Camp in Windischgarsten wieder mit, schont sich nicht. Doch die stickige Luft im provisorischen Presseraum im Mannschaftshotel „Dilly“ machte ihm dann doch schwer zu schaffen. „Gute Luft hier drin“, sagte er zur Begrüßung lachend – und nur ein paar Minuten später wurde er von einem kleinen Hustenanfall heimgesucht, der seine Ausführungen stoppte. Nach ein paar Schlucken Wasser ging‘s wieder besser. Halb so wild. „Alles gut, top.“

Der Zeitpunkt der Erkrankung war suboptimal, kurz nach Trainingsstart. „Das hat sich länger gezogen“, führt er aus. „Das war blöd, weil man sich gerade zu Beginn wünscht, dabei zu sein, um perfekt in die Saison zu starten.“ Doch noch ist ja etwas Zeit bis zum ersten Pflichtspiel Mitte August bei Lok Leipzig. Wird schon werden.

Mario Götze freut sich auf die neue Spielzeit, obwohl er beileibe nicht nur Fußball im Kopf hat, der kluge Kerl hat zu Hause eine kleine Familie zu bespaßen und befasst sich darüber hinaus mit Themen, die weit über den Sport hinausgehen und die für ihn nach seiner aktiven Karriere sicherlich spannend werden. So pumpt er sei Geld vermehrt in Startups, mehr als 40 Investments hat er abgeschlossen, ist beispielsweise an der Online-Drogerie Koro oder dem Getränke-Startup Vejo beteiligt. Doch in erster Linie, sagt er und lächelt, „liebe ich den Fußball.“ Und der macht ihm bei Eintracht Frankfurt nach wie vor einen Heidenspaß. „Ich identifiziere mich total mit dem Verein“, betont er. „Hier gibt es Riesenpotenzial, in der Mannschaft, im Verein. Das macht es für mich aus.“

Mit dem neuen Team werde man nun versuchen, „dort anzuknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben“. Die abgelaufene Runde wertet er generell als erfolgreich, auch wenn „wir in der Rückrunde einige Punkte haben liegenlassen“. Doch genau das sei die Kunst und ginge ja vielen Verein so, selbst den Spitzenklubs aus München oder Dortmund: „Wenn du in drei Wettbewerben spielst, hast du meistens verschiedene Phasen in einer Saison, mal gute, mal weniger gute. Die Herausforderung ist, über zehn Monate hinweg möglichst konstant zu spielen.“ Das gelingt eben nicht immer. „Das ist eine große Challenge.“ Auch in der neuen Saison wolle man wieder angreifen, sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben. „Wir haben große Ambitionen.“

Er selbst will dabei noch mehr Führung übernehmen, „mehr Verantwortung“, er wolle vorne weggehen, den jungen Spielern helfen, auf dem Feld und abseits des Platzes. „Alle zusammen sollen in die richtige Richtung kommen. Darin sehe ich meine Aufgabe, das ist meine Rolle.“ Mario Götze, der Integrationsminister, dein Freund und Helfer.

Auf diesem Sektor haben die Führungskräfte wieder eine ganze Menge zu tun, denn das Gesicht des Teams wird sich erneut verändern, viele neue Spieler sind schon da, andere werden den Verein noch verlassen. Die Fluktuation ist hoch, erst am Mittwoch hieß es aus Italien, Lazio Rom bereite ein Angebot für Mittelfeldmann Djibril Sow in Höhe von 15 Millionen Euro vor. Für die Eintracht wäre das eine gute Sache. Doch ob es so kommt?

Das weiß Mario Götze nicht. Und er wundert sich auch nicht mehr über die vielen Personalrochaden. „Dass sich Mannschaften schnell verändern, ist mittlerweile normal geworden, das gehört zum Fußball“, sagt er. Selbst die ganz großen Klubs wie der FC Liverpool würden ihren Kader relativ schnell austauschen. „Drei Jahren nachdem Kloppo dort hinkam, gab es auch eine komplett neue Mannschaft.“

In Frankfurt heißt der Trainer nicht Jürgen Klopp, sondern Dino Toppmöller. Die gravierendsten Unterschiede zu Vorgänger Oliver Glasner? „Nach nicht mal drei Wochen ist es schwierig, das zu vergleichen oder zu beurteilen“, sagt Götze. Er habe Dino Toppmöller gleichwohl als „klaren und aufgeräumten“ Typen kennengelernt. „Er gibt uns viele sehr gute Inhalte mit, die uns auf ein neues Level heben können, definitiv.“ Er habe einen insgesamt „sehr positiven Eindruck“. Entscheidend sei, „wie man mit den schlechten Phasen umgeht. Das wird wichtig werden.“ Grundsätzlich, glaubt der Spielmacher, seien die Ansätze der beiden Trainer schon unterschiedlich: „Oli hat den Fokus auf Defensive gelegt. Jetzt liegt der Schwerpunkt mehr auf der Offensive, der Spielentwicklung.“

Das könnte ihm entgegen kommen, das Spiel im letzten Drittel soll auf ein anderes Level gehoben werden. Eines wird sich freilich nicht verändern: Der Memminger wird auch in der neuen Runde wieder viele Kilometer abspulen, in der vergangenen Saison riss er die meisten intensiven Läufe aller Bundesligaspieler ab, 3035 und damit fast 500 mehr als der zweitplatzierte Waldemar Anton (2567). Nun hat er in dem aus Köln gekommenen Marathonmann Ellyes Skhiri auch noch Verstärkung bekommen, der Tunesier lief mehr als jeder andere Akteur. Für Götze gehört das dazu. „Der Fußball ist im großen Wandel, er ist viel schneller und intensiver geworden.“

Und dann gibt es, na klar, noch das Thema Nationalelf. Zu den letzten Länderspielen war der Routinier nicht eingeladen. In Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick. „Ich kenne ja Hansi ganz gut, er hat mich abgeholt und wir haben abgesprochen, dass er mich nicht nominiert. Er wollte etwas Neues ausprobieren.“ Das ging gründlich schief.

Götze hofft auf eine Berufung, keine Frage. „Es ist immer eine große Ehre“, sagt er, gerade im Hinblick auf die EM im eigenen Land sei es etwas „ganz Besonderes.“ Er weiß aber auch: „Es ist abhängig von meiner Performance.“