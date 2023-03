Podolskis Traumtor-Wahnsinn geht weiter: Hansi, hast du das gesehen?

Von: Johannes Skiba

Für Lukas Podolski geht es mit Gornik Zabrze gegen den Abstieg. Durch einen Traumfreistoß von „Poldi“ sammelten die Polen wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Zabrze – Dass Lukas Podolski nach wie vor ein begnadeter Fußballer ist, bewies der inzwischen 37-Jährige nicht zuletzt durch seinen spektakulären Weitschuss im November, der sogar zum Tor des Jahres 2022 gewählt wurde. Auch in der vergangenen Woche sorgte der ehemalige deutsche Nationalspieler mit einem Treffer von außerhalb des Sechzehners für Begeisterung. Doch Podolski hat nicht genug. Denn nun versenkte der Angreifer einen Freistoß für seinen Klub Gornik Zabrze mit seinem linken Hammer im Winkel.

Lukas Podolski Geboren: 4. Juni 1985 (Alter 37 Jahre), Gliwice, Polen Aktuelles Team: Górnik Zabrze (Nr. 10 / Stürmer) Größter Erfolg: Weltmeister 2014

Kann Podolski dem DFB und Hansi Flick helfen?

Die Entstehung: In der 61. Minute wird Lukas Podolskis Mitspieler Yokota rund 20 Meter vor dem Tor von den Beinen geholt. Freistoß. „Poldi“ schnappt sich den Ball, nimmt Maß und zeigt, was noch immer in ihm und seinem linken Fuß steckt. Doch mit diesem fulminanten Treffer, der zum 2:2-Ausgleich nach einem 0:2-Rückstand führte, war Lukas Podolskis Arbeitstag längst nicht beendet. In der 81. Minute legte die Nummer 10 von Zabrze nach und köpfte eine Flanke zum 3:2-Siegtreffer ein. Der Weltmeister von 2014 wurde daraufhin sogar in die Elf des Spieltags der polnischen Ekstraklasa gewählt.

Nach der für den DFB äußerst enttäuschenden WM 2022 in Katar gilt es für Bundestrainer Hansi Flick nun, neue Impulse zu setzen. Traumtor-Lieferant Lukas Podolski beweist aktuell jedoch eindrucksvoll, dass fußballerische Fähigkeiten unabhängig des Alters zu bewerten sind. Vielleicht überredet Flick ihn ja bald zu einem Comeback – zumindest als Freistoß-Schütze und Kabinen-DJ.

Lukas Podolski zeigt sich in Polen aktuell in beeindruckender Form. © newspix/beautifulsports/imago

Lukas Podolski bekommt trotz Sieg neuen und altbekannten Trainer bei Gornik Zabrze

Der fünfte Ligatreffer in dieser Saison von Lukas Podolski könnte sich indes am Ende der Spielzeit noch als besonders wichtig herausstellen. Für Zabrze geht es nämlich gegen den Abstieg. Vergangene Woche rutschte der polnische Erstligist sogar auf Rang 17 ab, der am Ende der Saison den Gang in die zweite Liga bedeuten würde. Trotz des Sieges wurde „Poldis“ deutsch-polnischer Trainer Bartosch Gaul aber beurlaubt. Sein Vorgänger Jan Urban, der Gornik erst im Sommer verließ, wird sein Nachfolger.

Lukas Podolskis Fokus auf den Klassenerhalt ist währenddessen ungebrochen. Auf seinen Social-Media-Kanälen wandte er sich gewohnt optimistisch und kämpferisch an die Fans des oberschlesischen Klubs: „Endlich ein Heimsieg! Das letzte Spiel war nicht einfach, aber ihr Fans von Gornik Zabrze wart da und habt geholfen, danke. (…) Bis zum Saisonfinale war es nur ein kleiner Schritt, aber wir haben noch neun weitere Finals. Wir kämpfen.“ Mit der aktuellen Treffsicherheit des Stürmers sollte der Klassenerhalt für Gornik Zabrze aber möglich sein. (jsk)