Live-Ticker: Eintracht Frankfurt muss Form gegen VfL Bochum bestätigen

SGE

Von Melanie Gottschalk schließen

Eintracht Frankfurt muss gegen den VfL Bochum punkten, wenn sie ihre europäischen Ambitionen nicht aus dem Blick verlieren möchte. Wir sind live dabei!

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum -:- (-:-); Anstoß am Sonntag, 13.03.2022, 17.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Aufstellung VfL Bochum - Tore - Schiedsrichter -

>>> Ticker aktualisieren <<<

Frankfurt - Eintracht Frankfurt* hat nach schwierigen Wochen wieder zurück in die Spur gefunden. Pünktlich zum Achtelfinale der Europa League konnte die SGE deutlich mit 4:1 gegen Hertha BSC gewinnen, im Europa-League-Hinspiel gegen Betis Sevilla gab es dann einen 2:1-Sieg. Diesen Schwung will die Mannschaft nun natürlich auch in die Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.03.2022, Anstoß 17.30 Uhr, live im TV und Live-Stream*) nehmen.

Denn ein Sieg ist eigentlich Pflicht, wenn Eintracht Frankfurt seine europäischen Ambitionen nicht aus den Augen verlieren möchte*. Doch Trainer Oliver Glasner* weiß um die Stärke des Gegners: „Der VfL Bochum spielt eine sehr gute Saison. Egal, ob Holtmann, Blum, Antwi-Adjej oder Asano – sie haben eine sehr gute Offensive. Zudem sind sie im Mittelfeld sehr lauffreudig“, sagte er vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt möchte gegen den VfL Bochum punkten

Eintracht Frankfurt hat deshalb laut Glasner Respekt vor dem kommenden Gegner: „Sie haben die meisten ihrer Punkte aber in Heimspielen geholt. Dementsprechend wollen wir die Punkte natürlich in Frankfurt behalten.“ Nach dem Spiel am Mittwoch in der Europa League schließt der Trainer aber eine komplette Rotation aus. „Bislang habe ich immer schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler mal eine Pause bekommt“, sagte er.

Weiterhin verzichten muss Glasner auf Ragnar Ache, auch hinter Danny da Costa steht noch ein Fragezeichen aufgrund seiner Problematik am Schambein. Ansonsten seien aber alle Spieler dabei. Auch Sebastian Rode* gehe es gut, er habe trainiert und sei einsatzfähig.

Eintracht Frankfurt: Bittere Niederlage gegen VfL Bochum im Hinspiel

Eintracht Frankfurt will es am Sonntag auf jeden Fall anders machen als in der Hinrunde. Denn da hagelte es nach einem souveränen 3:1-Sieg unter der Woche in der Europa League gegen Olympiakos Piräus eine 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum in der Bundesliga. Diese Geschichte soll sich diesmal nicht wiederholen. (msb) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA