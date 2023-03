Live! Überraschende Neuigkeiten vor dem Spiel zwischen Eintracht und Stuttgart

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eintracht Frankfurt will auch kommende Saison international spielen. Dafür muss ein Sieg gegen Stuttgart her. Wir sind live für Sie dabei.

>>> Ticker aktualisieren <<<

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart -:- (-:-), Anstoß am Samstag, 11. März, 15.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max, Borré, M. Götze - Kolo Muani Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor, W. Endo, Haraguchi, Gil Dias, Tiago Tomas - Perea Tore -

+++ 15.27 Uhr: Sow ist nach seiner Gelb-Sperre in der vergangenen Woche übrigens zurück in der Startelf der Eintracht.

+++ 15.25 Uhr: Die Hymne läuft, es ist angerichtet. Hinein in einen wunderbaren Fußball-Nachmittag und einen hoffentlich guten Ausgang für die SGE.

+++ 15.16 Uhr: Diese Woche geisterten einige Meldungen durch Frankfurt, dass sich Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Glasner nicht so gut leiden könnten. Das wollte Glasner nicht unkommentiert lassen: „Ich war richtig sauer über das, was ich diese Woche alles gelesen habe. Sie hätten mir sicher keine Vertragsverlängerung angeboten und ich würde sicher nicht darüber nachdenken. Einer der Gründe dafür ist Markus Krösche. Es ist ein sehr gutes Miteinander“, sagte er am Mikrofon von Sky.

+++ 15.11 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ist übrigens Robert Hartmann. Ihm zur Seite stehen Christian Leicher und Lasse Koslowski, Vierter Offizieller ist Robin Braun. Benjamin Brand wird im Kölner Keller an den Bildschirmen Platz nehmen

Aufstellung ist da: Knauff fehlt Eintracht Frankfurt kurzfristig verletzungsbedingt

+++ 14.44 Uhr: Da sich die Dinge in den letzten Minuten sozusagen überschlagen haben, hatte ich noch keine Zeit für das obligatorische Herzlich Willkommen. Das hole ich hiermit nach. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie heute durch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart führen. Noch rund 45 Minuten, dann geht es los. Wetter passt schon mal, hoffentlich kann die SGE auch heute ihre Heimstärke ausspielen, damit drei Zähler auf das Punktekonto kommen.

+++ 14.40 Uhr: So starten die Gäste aus Stuttgart:

Bredlow - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor, W. Endo, Haraguchi, Gil Dias, Tiago Tomas - Perea

+++ 14.30 Uhr: Und hier kommt auch schon die Startelf der SGE. Ansgar Knauff muss laut Eintracht kurzfristig wegen leichter Hüftprobleme passen, für ihn rückt Buta in die Startelf.

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max, Borré, M. Götze - Kolo Muani

Überraschende Neuigkeiten: Antrag von Eintracht Frankfurt stattgegeben

Update vom Samstag, 11. März 2023, 14.27 Uhr: Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Wie Eintracht Frankfurt gerade mitteilte, hat das zuständige Verwaltungsgericht am Samstagnachmittag dem Antrag von Eintracht Frankfurt auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben. „Demnach wurde das Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, das gegen die SSC Neapel für das Achtelfinalrückspiel am Mittwoch ausgesprochen wurde, für rechtswidrig erklärt“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Alle Hintergründe zu dem Urteil haben wir noch einmal gesondert zusammengefasst.

Erstmeldung vom Samstag, 11. März 2023, 14.16 Uhr: Frankfurt - Es ist Zeit für ein Jubiläum. Bereits zum 100. Mal werden Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart am Samstag (11. März, Anstoß 15.30 Uhr) in der Bundesliga aufeinandertreffen. Die Ausgangslage der beiden Vereine könnte dabei unterschiedlicher nicht sein. Denn während die SGE um den Einzug ins europäische Geschäft kämpft, müssen die Schwaben um den Klassenerhalt bangen.

Funfact am Rande: In dem Spiel könnte es zu einem Novum kommen. Denn sollten Daichi Kamada und Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt sowie Wataru Endo, Genki Haraguchi und Hiroki Ito vom VfB Stuttgart in der Startelf stehen, stünden erstmals in der Bundesligageschichte gleich fünf Japaner in der Anfangsaufstellung.

Eintracht Frankfurt möchte gegen den VfB Stuttgart seine Heimstärke ausspielen. © Jan HuebnerImago

Eintracht Frankfurt will gegen VfB Stuttgart die Heimserie ausbauen

Doch zurück zum Sportlichen. Eintracht Frankfurt war am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen und will in dieser Woche unbedingt wieder drei Punkte abräumen. „Wir haben die vergangenen vier Bundesligaheimspiele gewonnen, die letzten drei ohne Gegentor. Diese Serie möchten wir mit einem Heimsieg ausbauen“, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel.

Der VfB Stuttgart musste sich hingegen in der vergangenen Woche im heimischen Stadion mit 1:2 gegen den FC Bayern München geschlagen geben. Die Schwaben zeigten dabei zwar eine ansprechende Leistung, standen am Ende aber doch ohne etwas Zählbares da. Das soll sich in Frankfurt ändern.

Oliver Glasner erwartet mit dem VfB Stuttgart keinen tiefstehenden Gegner

Das weiß auch SGE-Coach Glasner: „Ich erwarte mit dem VfB Stuttgart keinen tiefstehenden Gegner. Das wäre nicht ihr Stil unter Bruno Labbadia. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass wir uns gegen passivere Mannschaften zuletzt sogar etwas leichter getan haben“, sagte er und erwartet ein hitziges Spiel zwischen den beiden Teams.

Und pünktlich zu dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart tauchte am Freitag (10. März) dann auch noch das Gerücht auf, dass die SGE an VfB-Innenverteidiger Mavropanos interessiert sei. Ob es der Wahrheit entspricht oder nur eine Einstimmung auf das Duell der beiden Mannschaften ist, wissen nur die Akteure selbst. (msb)