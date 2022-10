Live-Ticker: Eintracht Frankfurt will gegen Marseille Chance auf Weiterkommen wahren

Von: Johannes Skiba

Das Champions-League-Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille entschied die SGE knapp für sich. © Norbert Scanella/imago

Bei Eintracht Frankfurt ist in der Champions League Olympique Marseille zu Gast. Wir sind live für Sie dabei.

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille -:- (-:-), Anstoß Mittwoch, 26. Oktober, 21 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt Aufstellung Olympique Marseille Tore Schiedsrichter Jesús Gil Manzano

Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht in der Champions League unter Zugzwang. Die SGE möchte im europäischen Geschäft überwintern, dazu ist ein Sieg gegen Olympique Marseille am Mittwochabend (26. Oktober) aber fast schon Pflicht. Denn sollte die Eintracht die Partie gegen OM tatsächlich verlieren und Sporting Lissabon (6 Punkte) gleichzeitig bei Tottenham Hotspur (7 Punkte) gewinnen, wäre der Traum, im internationalen Geschäft weiterhin eine Rolle zu spielen, früh geplatzt.

„Wir alle wissen, dass wir das Heimspiel gegen Marseille am besten gewinnen, um international zu überwintern. Die Ausgangssituation ist klar. Aber die Herangehensweise ändert sich nicht“, sagte Trainer Oliver Glasner vor der Partie. Eintracht Frankfurt geht dabei mit viel Selbstvertrauen in die Partie, die letzten drei Spiele seit der knappen 2:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur konnte die SGE alle für sich entscheiden.

Eintracht Frankfurt ohne Tuta in der Champions League gegen Olympique Marseille

„Es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern nur für Selbstvertrauen. So erlebe ich die Mannschaft, vor allem wegen der Art und Weise der Siege“, sagte Glasner vor dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille.

Verzichten muss Trainer Oliver Glasner auf Abwehrmann Tuta, der im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Gelb-Rot sah. Ansonsten sind bis auf die länger verletzten Spieler alle an Bord. „Dass wir hinten umbauen müssen, sind wir gewohnt. Wir hatten Zeit, uns darauf vorzubereiten. Alle sind fit, auch Jerome Onguéné bildet eine zusätzliche Alternative. Smolcic wird von Anfang an spielen. Wo genau, werden wir morgen sehen“, sagte er.

Eintracht Frankfurt gut vorbereitet auf Partie gegen Olympique Marseille

Alles in allem ist Eintracht Frankfurt laut Glasner gut auf die Partie vorbereitet: „Wir fühlen uns bereit. Es liegt an uns, das morgen zu zeigen. Es wird ein enges Spiel, in dem beide Seiten einen Schritt machen können, um in Europa zu überwintern.“