Live-Ticker: Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC unter Druck – Sieg nötig für Ziel Europapokal

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga zu Gast bei Hertha BSC.

Von Sascha Mehr schließen

Eintracht Frankfurt ist am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast bei Hertha BSC. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt, Samstag, 05.03.2022, 15.30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Hertha BSC Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Mittelstädt - Tousart - Darida, S. Serdar - M. Richter, Jovetic, Belfodil Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Tore Schiedsrichter

Frankfurt – Eintracht Frankfurt trifft am 25. Bundesliga-Spieltag auf Ex-Sportchef Fredi Bobic und Hertha BSC. Im Berliner Olympiastadion braucht die SGE dringend einen Sieg, um den Abstand auf die internationalen Plätze zu verkürzen. Problem in den vergangenen Wochen war vor allem die eigene Offensive, die nicht wirklich in Tritt kam. Hertha BSC befindet sich im Tabellenkeller und benötigt jeden Zähler für den Klassenerhalt. Die Fans dürfe sich auf eine spannende Bundesliga-Partie freuen.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Hertha BSC

Ein Trio wird Eintracht Frankfurt definitiv fehlen in der Hauptstadt. „Ragnar Ache und Sebastian Rode werden verletzt fehlen, dazu ist Chris Lenz gesperrt. Dafür kehrt Kristijan Jakic nach seiner Gelbsperre zurück“, bestätigte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Bei Danny da Costa müssen wir abwarten, er hat Probleme am Schambein und hat heute nicht trainiert. Alle anderen sind fit und haben Gas gegeben. Die Vorbereitung verlief planmäßig“, so der Coach weiter.

„Drei Niederlagen in Serie habe ich selbst bisher selten erlebt. Aber wir lassen uns nicht verrückt machen. Die Trainingseindrücke stimmen mich zuversichtlich. Ich sehe, wie sich alle Spieler der Situation stellen“, zeigt sich Glasner selbstbewusst vor dem Spiel in Berlin, der Respekt vor Hertha BSC ist aber da: „Wir haben Respekt vor der Hertha, die mehr Qualität hat, als es die Saison gezeigt hat. Sie haben erfahrene Spieler, die wissen, wo das Tor steht, und generell viele personelle Möglichkeiten. Wir sind gewarnt.“

Eintracht Frankfurt: Hinteregger mit starker Trainingswoche

Gute Nachrichten gibt es vom österreichischen Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt. „Martin Hinteregger hat seine beste Trainingswoche hinter sich, seit ich hier Trainer bin. Er ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Wir haben ein heftiges Programm vor der Tür. Es werden knackige Tage, auf die wir uns freuen“, sagte Glasner.

Wer in der Startelf stehen wird, verriet der Trainer von Eintracht Frankfurt natürlich noch nicht. „Es kann sein, dass wir drei Mal mit der gleichen Elf spielen, wenn ich den Eindruck habe, alle sind bereit. Wir werden mit dem Team antreten, von dem wir denken, dass wir die höchste Siegchance haben, und spekulieren nicht auf das Spiel danach“, so Glasner. (smr)