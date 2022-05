Live-Ticker: Eintracht Frankfurt greift gegen die Glasgow Rangers nach dem Europa League-Titel

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft im Europa League-Finale auf die Glasgow Rangers. © IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Eintracht Frankfurt trifft im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie aus Sevilla.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers, Mittwoch, 18. Mai 2022, 21.00 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Aufstellung Glasgow Rangers Tore

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Sevilla - Eintracht Frankfurt ist nur noch einen Sieg vom Gewinn der Europa League entfernt. Im Endspiel von Sevilla trifft die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf die Glasgow Rangers aus Schottland. „Ich bin mit sehr großem Stolz auf die Leistung der Spieler und mit großer Vorfreude auf dieses Endspiel angereist. Das Abschlusstraining ist sehr gut gelaufen. Wir hatten eine gute Stimmung und eine gute Mischung aus Konzentration, Fokus und Lockerheit“, sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel.

Eine gute Nachricht gab es zum Thema Jesper Lindström, der sich im Halbfinal-Hinspiel bei West Ham United verletzte und seitdem ausfiel. „Lindström geht es sehr gut. Er hat das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert. Er ist morgen einsatzbereit. Ich darf mir nun noch Gedanken machen, ob wir ihn von Anfang an bringen oder nicht“, so Glasner. Von einer Favoritenrolle will der SGE-Coach nichts wissen: „Es ist egal, wer der Favorit ist. Beide Mannschaften haben sich absolut verdient, hier im Finale zu stehen.“

Eintracht Frankfurt trifft im Finale auf Glasgow Rangers

Rafael Borre, der im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United den Treffer zum 1:0-Sieg erzielte, ist heiß auf das Endspiel. „Dieses Finale mit Eintracht Frankfurt zu bestreiten, ist fantastisch. Das ist eine großartige Chance. Wir haben einen tollen Zusammenhalt - und genau das hat uns hierher gebracht. Das wollen wir auch morgen zeigen“, sagte der Kolumbianer.

Mittelfeldspieler Sebastian Rode kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht in Sevilla: „Dieses Spiel ist natürlich ein Karrierehighlight. Es wird gigantisch! Diese ganz besondere Stimmung nehmen wir schon die ganze Zeit wahr. Egal, wo man hingeht - jeder wünscht einem den Titel. Überall werden wir unterstützt.“

Eintracht Frankfurt geht selbstbewusst ins Endspiel von Sevilla

„Die Rangers sind ein bisschen wie eine Mischung aus West Ham und Barca. Man merkt den Einfluss des niederländischen Trainers: Sie können gut Fußball spielen. Aber sie verfügen auch über eine gewisse britische Mentalität“, analysiert Glasner den Gegner im Finale.“ Am Ende der Pressekonferenz hatte der SGE-Coach noch lobende Worte für die eigenen Anhänger: „Unsere Fans sind außergewöhnlich. Welche Strapazen sie in Kauf nehmen, um uns zu unterstützen. Welche Stimmung und welchen Enthusiasmus sie verbreiten, da bekommt man Gänsehaut. Es passiert etwas mit dir. Es hilft dir, Spiele zu gewinnen.“ (smr)