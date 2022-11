Live-Ticker zur Champions-League-Auslosung: Auf wen trifft Eintracht Frankfurt im Achtelfinale?

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt ist sensationell der Sprung ins Achtelfinale der Champions League geglückt. Am Montag (07. November) kommt es zur Auslosung. Wir sind live dabei!

Eintracht Frankfurt droht im Achtelfinale der Champions League ein harter Gegner

Insgesamt haben vier deutsche Mannschaften die K.o.-Phase der Königsklasse erreicht

Die Auslosung im Live-Ticker

Die Begegnungen des Achtelfinals im Überblick

Update vom Montag, 07. November 2022, 11.22 Uhr: In weniger als einer Stunde beginnt die Auslosung der Champions League. Dann erfährt auch Eintracht Frankfurt, auf wen sie im Achtelfinale treffen. Mögliche Gegner sind Benfica Lissabon, FC Chelsea, Manchester City, SSC Neapel, FC Porto oder Real Madrid.

Champions-League-Achtelfinale: Vier deutsche Mannschaften für K.o.-Phase qualifiziert

Erstmeldung vom Montag, 07. November 2022, 10.50 Uhr: Nyon - Eintracht Frankfurt ist die Sensation gelungen. Erstmals in der Geschichte der Champions League hat ein Neuling das Achtelfinale erreicht. Aber auch sonst lief es für die Bundesligisten in der Königsklasse gut. Der FC Bayern München, die Leipziger und Borussia Dortmund haben ebenfalls die K.o.-Phase erreicht, einzig Bayer Leverkusen schaffte es nicht, für sie geht es aber in der Europa League weiter. Natürlich stellt sich nun die Frage, auf welche Gegner die deutschen Mannschaften in der CL treffen.

Diese Frage wird am Montag (07. November) ab 12 Uhr beantwortet werden, denn dann findet die Champions-League-Auslosung im schweizerischen Nyon statt. Fun-Fact zur Königsklasse: In der vergangenen Saison überstand lediglich der FC Bayern München die Gruppenphase, dieses Jahr sind es hingegen gleich vier Teams. Neben den deutschen Mannschaften nehmen vier Teams aus England, drei Teams aus Italien, zwei aus Portugal und jeweils eins aus Spanien, Frankreich und Belgien am Achtelfinale teil.

Champions League: Eintracht Frankfurt droht harter Gegner

Im Achtelfinale der Champions League kann es bereits zu hochkarätigen Duellen kommen, vor allem den Gruppenzweiten Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Leipzig drohen starke Gegner. Aber auch der FC Bayern München könnte es mit dem FC Liverpool oder Paris St. Germain zu tun bekommen.

Auf wen trifft Eintracht Frankfurt im Achtelfinale der Champions League? Diese Frage wird am Montag (07. November) bei der Auslosung beantwortet. © Mandoga Media/imago

Bei der Auslosung der Champions League wird es zwei Töpfe geben, die Gruppenersten bilden den Topf 1, die Gruppenzweiten den Topf 2. Der Computer selektiert Topf 1 jeweils automatisch nach Ausschlusskriterien. Dazu zählen in erster Linie zwei: Kein Verein darf weder auf einen Gegner aus dem eigenen Landesverband noch aus der vergangenen Vorrunde treffen.

Champions League: Diese Gegner drohen Eintracht Frankfurt im Achtelfinale

Für Eintracht Frankfurt bedeutet das, dass sie weder auf den FC Bayern München, noch auf Tottenham Hotspur treffen können. Darüber hinaus gibt es in Topf 1 aber noch zahlreiche hochkarätige Mannschaften. Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1 Topf 2 FC Bayern München Eintracht Frankfurt Benfica Lissabon Borussia Dortmund FC Chelsea Leipzig Manchester City Inter Mailand SSC Neapel Club Brügge FC Porto Paris Saint Germain Tottenham Hotspur FC Liverpool Real Madrid AC Mailand

Die Hinspiele des Champions-League-Achtelfinals werden am 14/15. und am 21./22. Februar ausgetragen, 7./8. sowie 14./15. März 2023 kommt es dann zu den Rückspielen. (msb)