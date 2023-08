Lindström-Abgang fix: Ablöse deutlich unter 30 Millionen Euro?

Von: Sascha Mehr

Bei Eintracht Frankfurt ist der nächste Abgang unter Dach und Fach. Jesper Lindström zieht es zum italienischen Meister SSC Neapel.

Update vom Dienstag, 29. August, 18.31 Uhr: Der Abgang von Jesper Lindström zum SSC Neapel ist fix. „Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zum Wechsel.

„Jespers Zeit in Frankfurt war auch geprägt von einer starken individuellen Entwicklung, die auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir als Klub in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben. Für seine Zukunft in Neapel wünschen wir ihm nur das Beste“, so der Sportchef weiter.

Erstmeldung: Frankfurt – Kurz vor Ende der Transferphase kommt noch einmal ordentlich Bewegung in den Kader von Eintracht Frankfurt. Fast sicher weg ist Jesper Lindström, den es zum amtierenden italienischen Meister SSC Neapel zieht. Mit dem Top-Klub wird der dänische Nationalspieler Champions League spielen.

Eintracht Frankfurt: Lindström vor Abgang

Das Online-Portal Calcionapoli24 zeigt Videoaufnahmen von Jesper Lindström, wie er am Flughafen in Rom ankommt und von zahlreichen Fans empfangen und begrüßt wird. Der gut gelaunte Offensivspieler erfüllt den Napoli-Anhängern Autogrammwünsche und macht Bilder mit ihnen. Anschließend ging es zum Medizincheck, den er noch absolvieren muss, bevor es zur Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag kommt.

Der Däne kam bereits am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht mehr zum Einsatz im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05, obwohl die SGE lange Zeit einem Rückstand hinterherrannte und Lindström mit seinen Offensivqualitäten eine Hilfe gewesen wäre. Am Ende schaffte die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller auch ohne den 23-Jährigen den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel mittlerweile auf einen Wechsel von Jesper Lindström geeinigt. Demnach soll der Offensivspieler für ein Gesamtpaket von 25 Millionen Euro nach Neapel wechseln. Zuletzt hieß es noch, dass die SGE 35 Millionen Ablöse für den Dänen fordert.

Eintracht Frankfurt sucht Lindström-Nachfolger

Mit der bevorstehenden Unterschrift unter einen Vertrag in Neapel endet die Zeit von Lindström bei Eintracht Frankfurt. Der 23-Jährige kam vor zwei Jahren für sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Bröndby IF zur SGE und hatte zunächst leichte Startschwierigkeiten. Nach und nach sicherte er sich aber einen Stammplatz und hatte großen Anteil am Sieg in der Europa League in der Saison 2021/22.

In insgesamt 57 Bundesliga-Spielen gelangen Lindström zwölf Treffer und neun Vorlagen für Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Markus Krösche hat noch bis 1. September, 18 Uhr, Zeit, einen Nachfolger zu verpflichten. Das nötige Kleingeld hat er durch den Lindström-Abgang jetzt. (smr)