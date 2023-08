Lewski Sofia ist das Team der Jungspunde

Von: Thomas Kilchenstein

Laut Marktwerttabelle teuerster Spieler von Lewski Sofia: Jose Cordoba (vorn). © Domenic Aquilina/Imago

Eintracht Frankfurts Gegner Lewski Sofia ist eine prominente No-Name-Mannschaft mit klangvollen Spielern, viele kommen aus Brasilien.

Es ist natürlich nur der pure Zufall, dass Lewski Sofia am vergangenen Wochenende kein Punktspiel hatte. Stattdessen wurde das fällige Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten der bulgarischen Parva Liga, Blagoevgrad, nach hinten verschoben, auf den 17. Dezember. Wegen des Entscheidungsspiels um die Teilnahme an der Conference League an diesem Donnerstag? Sie wird jedenfalls ausgeruht sein, die erfolgreichste Mannschaft Bulgariens seit 2000, wenn es heute Abend im Wassil-Lewski Nationalstadion vor 38 000 Zuschauenden gegen Eintracht Frankfurt geht (19 Uhr/live RTL+). Die eigentliche Spielstätte, die Georgi Asparuchow-Arena, entspricht nicht den gestrengen Uefa-Richtlinien.

Das beste Team des Landes ist der 1914 gegründete Klub freilich nicht, das ist Ludogorez Rasgrad, seit zwölf Jahren in Folge bulgarischer Meister. Und aktuell ist Lewski, trainiert von Nikolay Kostov, auch nicht so prickelnd in die Meisterrunde gestartet: Der Hauptstadtklub, in herzlicher Feindschaft mit dem anderem großen Klub der Stadt, ZSKA, verbunden, rangiert momentan und nach fünf Spieltagen mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz sieben - von ohnehin nur 16 Teams.

Der Klub von Hubtschew

Lewski Sofia ist als Mannschaft ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, wenn auch ein paar Spielernamen verheißungsvoll klingen: Tsunami etwa heißt der knochenharte Verteidiger, er ist auch Kapitän des Teams, vorne stürmt Ronaldo, der, trifft er ins Tor, genauso jubelt wie CR7 in der Wüste. Er war es auch, der seine Farben überhaupt erst in diese Playoff-Spiele geführt hat, er erzielte den entscheidenden 2:1-Siegtreffer in der dritten Qualifikationsrunde gegen Hapoel Be´er Sheva aus Israel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. In Israel hatten die Bulgaren ein 0:0 ergattert, zuvor hatten sie noch den nordmazedonischen Klub FK Shkupi (2:0, 1:0) ausgeschaltet.

Fünf Brasilianer

Beim Traditionsklub Lewski Sofia spielten einst auch eine Reihe ehemaliger Bundesligaprofis, Daniel Borimirow (1860 München) oder Marian Marian Hristov (1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg) etwa, und vor allem Petar Hubtschew, der vier Jahre (von 1997 bis 2001) als Spieler und später nochmals als Co-Trainer bei Eintracht Frankfurt Spuren hinterlassen hat. Borimirow, der in acht Jahren bei 1860 München (1995 bis 2003) auf stolze 214 Bundesligaspiele gekommen war und inzwischen 53 Jahre alt ist, verantwortet seit zwei Jahren bei Lewski recht erfolgreich die Geschäftsführung.

Lewski Sofia ist ein blutjunges Team. Der älteste Spieler ist eben jener Tsunami mit 27 Jahren, die meisten sind zwischen 19 und 25, im Tor steht etwa ein 1,91 Meter großer Bengel von 18 Jahren, Plamen Andreev. Die Hälfte der Mannschaft, deren Marktwert auf insgesamt 18,35 Millionen Euro taxiert wird (weniger als ein Viertel von Randal Kolo Muani) könnte als Söhne von Makoto Hasebe, bald 40, durchgehen. Die Jungs können also rennen, sind ausdauernd, aber verfügen natürlich nicht über die Erfahrung, die es in solchen Spielen womöglich braucht.

Im Team stehen allein fünf Brasilianer, neben Ronaldo, Tsunami noch Ricardinho, Darlan, und Welton Felipe. Teuerster Spieler ist ein Spanier, Jose Cordoba, Innenverteidiger, mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Trainer Kostov lässt sein Team in einem lupenreinen 4-3-3-System spielen mit den drei Brasilianern im Sturm: Ronaldo, Ricardo und Welton. Erfolgreichster Torschütze in der bisherigen Saison ist aber einer, der von der Ersatzbank kommt: Jawad El Jemili, geboren in Barcelona, hat bislang vier Treffer auf dem Konto, 20 Jahre alt.