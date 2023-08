Lewski Sofia: Im Auge des Sturms

Von: Ingo Durstewitz

Der Kapitän: Wanderson Tsunami. © imago

Der bulgarische Vertreter in der Conference League hat seine allerbesten Tage hinter sich, aber kommt mit viel Fan-Wucht und ein paar klangvollen Namen im Kader.

Natürlich liegt die große Zeit von Lewski Sofia schon ein bisschen zurück, noch Anfang des Jahrtausends waren die Hauptstädter die Nummer eins in Bulgarien, zwischen 2000 und 2010 sechsmal Meister. Seitdem gab es nur noch einen Titel – den nationalen Pokal vor einem Jahr. Der Cupgewinn wurde frenetisch und mit ordentlich Pyro von Zigtausenden gefeiert. Zu unterschätzen ist die Wucht des Klubs und dessen Fans in keinem Fall. Lewski, 26-facher Meister, 26-maliger Pokalsieger, befindet sich schon wieder im Spielbetrieb, liegt nach vier Partien mit sechs Punkten auf Rang drei, musste aber schon zwei Niederlagen hinnehmen. Die zurückliegende Spielzeit schloss das Team auf Rang vier ab, nicht genug für die gestiegenen Ansprüche – gleich zwei Trainer mussten gehen. In der Conference-League-Quali setzte sich die Mannschaft des neuen Coaches Nikolay Kostov mit 2:0 und 1:0 gegen FC Shkupi aus Nordmazedonien durch. Interessant: Lewski Sofia, wo einst, 1989 bis 1994, auch der spätere Eintracht-Libero Petr Hubtchew spielte, beschäftigt gleich fünf Profis aus Brasilien, klangvolle Namen sind dabei: Darlan, Welton, Ricardinho oder auch Ronaldo. Kapitän ist der Kollege Tsunami, natürlich ebenfalls aus Brasil. dur