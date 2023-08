Levski Sofia gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Conference-League-Quali live

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in den Playoffs zur Conference League auf Levski Sofia. © IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt trifft in den Playoffs zur Conference League auf Levski Sofia. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung des Hinspiels im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Spielt Eintracht Frankfurt auch in der kommenden Spielzeit international? Nachdem die Hessen letzte Saison in der Champions League vertreten waren und 2022 den Titel in der Europa League geholt haben, kämpft die SGE jetzt um die Qualifikation für die Conference League.

Wer zeigt Levski Sofia gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Live-Stream? Hier sehen Sie die Conference-League-Qualifikation

Die Partie zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt steigt am Donnerstag, 24. August . Anstoß ist um 19 Uhr (MESZ) .

. Anstoß ist um . Das Playoff-Hinspiel zur Conference League wird nicht live im Free-TV übertragen.

im Free-TV übertragen. Um die Eintracht live zu sehen, ist ein Abo von RTL+ nötig. Dort wird die Partie exklusiv im Live-Stream gezeigt.

Eintracht Frankfurt meldet Kolo Muani für Qualifikation

Dabei kann die Eintracht auch auf ihren Hoffnungsträger setzen. Randal Kolo Muani, der Stürmer, der im Fokus von Paris Saint-Germain steht, wurde von Eintracht Frankfurt rechtzeitig für die Playoff-Spiele in der Conference League gemeldet.

Diese Spiele finden am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) und am 31. August gegen PFC Levski Sofia statt. Der Fußball-Bundesligist gab am Mittwoch bekannt, dass er der UEFA eine Liste von 25 Spielern vorgelegt hat.

Eintracht Frankfurt fordert wohl 100 Millionen Euro für Kolo Muani

Sollte Frankfurt in die Gruppenphase der Conference League vorrücken, beginnt der Anmeldeprozess erneut. Der Stichtag für die Anmeldung ist der 4. September. Dieser Termin liegt nach dem Ende der Transferperiode.

Paris Saint-Germain, der französische Rekordmeister, soll für den 24-jährigen Kolo Muani weniger als 70 Millionen Euro geboten haben. Die Frankfurter hingegen fordern 100 Millionen Euro. Kolo Muani, der Vizeweltmeister, wurde sowohl beim Saisonstart im DFB-Pokal als auch am ersten Spieltag der Bundesliga eingesetzt. (dpa/kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.