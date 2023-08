Letzter Gradmesser für die Eintracht

Von: Ingo Durstewitz

Da geht es lang: Kapitän Rode zeigt Neuzugang Hugo Larsson den Weg.

Eintracht Frankfurt vor dem wichtigen Härtetest gegen Nottingham - dann beginnt langsam der Ernst des Fußballerlebens.

In der bewegten Vergangenheit der beiden steinalten Vereine Eintracht Frankfurt (gegründet 1899) und Nottingham Forest (1865) sind nicht besonders viele Berührungspunkte auszumachen. Chronisten notieren genau zwei Pflichtspiele, Messepokal, erste Runde, 1967, für die Eintracht hütete Hans Tilkowski das Tor, hinten spielte Dieter Lindner und vorne der junge Jürgen Grabowski. Die beiden Partien standen unter keinem guten Stern für die Hessen, schon das Hinspiel verloren sie vor 4000 Menschen im Waldstadion mit 0:1, eine Woche später setzte es im City Ground eine 0:4-Pleite. „Allein Tilkowski verhinderte eine noch höhere Niederlage“, analysierte der „Kicker“ messerscharf. 27 090 englische Fans feierten ihr Team, die Tricky Trees.

Mehr als ein halbes Jahrhundert später kreuzen die Klubs erneut die Klingen, und es werden sich dieses Mal in etwa so viele Zuschauende im längst zu einer Arena umgebauten Waldstadion einfinden wie seinerzeit in Nottingham – nur dass dieses Mal ein Testkick in aller Freundschaft auf dem Programm steht. Das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist eingebettet in die offizielle Saisoneröffnung des Bundesligisten, inklusive Mannschaftspräsentation und ähnlichem Pipapo.

Für beide Teams ist die Begegnung aber sehr wohl ein echter Härtetest und Gradmesser. Für Nottingham, seit der vergangenen Saison nach 23 Jahren Absenz wieder in der Premier League dabei und dem Abstieg gerade so entronnen, ist es der letzte Test vor dem Ligaauftakt beim FC Arsenal. Für die Eintracht wird es ebenfalls acht Tage später ernst, erste Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Lok Leipzig. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, weil es für uns die letzte Standortbestimmung ist“, sagt Trainer Dino Toppmöller. „Danach kann man sehen, wie weit wir als Mannschaft sind.“

Bisher lief die Vorbereitung, zumindest von den Testspielen her gesehen, so lala. Zwei bitteren, aber lehrreichen Pleiten gegen Regionalligisten stehen ein nicht seriös zu bewertendes Schützenfest beim 15:1 gegen Gruppenligist FSV Braunfels und ein ordentliches 1:1 gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim gegenüber. Dort ließ Coach Toppmöller erstmals in etwa die Mannschaft auflaufen, die er sich auch zum Auftakt vorstellen könnte. Die Zeit der Experimente ist, logischerweise, vorüber.

Toppmöller hofft, seine Mannschaft sukzessive nach vorne zu entwickeln. „Wir hatten unter der Woche richtig gute Trainingseinheiten dabei, die mir sehr gut gefallen haben“, sagt er. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch was unser Offensivspiel und die Positionierung betrifft. Das wollen wir am Samstag auf dem Platz zeigen.“

Gegen Nottingham wird sicher ein Team auf dem Feld stehen, das in dieser oder ähnlicher Besetzung die erste Pokalhürde überspringen soll. Daran sind die letzten beiden Eintracht-Trainer bei ihren Premieren gescheitert: Adi Hütter schied 2018 als Titelverteidiger beim Viertligisten SSV Ulm mit 1:2 aus. Oliver Glasner erging es vor zwei Jahren beim 0:2 bei Waldhof Mannheim nicht besser. Beide prägten anschließend aber überaus erfolgreiche Phasen des Klubs. Trotzdem könnte Dino Toppmöller auf diese Erfahrung verzichten.

Der 42-Jährige wird erstmals als verantwortlicher Cheftrainer in seinem neuen, alten Wohnzimmer an der Seitenlinie stehen. „Voller Vorfreude“ blickt er dem Spiel entgegenen. „Es ist ein Duell zwischen zwei absoluten Traditionsvereinen. Wir haben ein paar interessante Neuzugänge dabei. Die Fans werden sich freuen, die Jungs hautnah im Dress der Eintracht zu erleben.“ Und für die Spieler ist es die letzte Chance, sich zu empfehlen.

Interessant wird sein, wer als hängende Spitze hinter Randal Kolo Muani stürmt. Und ob Eric Dina Ebimbe seinen Platz auf der Halbposition verteidigen kann. Viele junge Spieler scharren da mit den Hufen, und natürlich auch der Kapitän, Sebastian Rode musste in der vergangenen Woche allerdings kürzertreten. Und in der Abwehr darf man gespannt sein, ob Toppmöller dem designierten Abwehrchef Robin Koch schon eine Halbzeit schenken wird. Der Neuzugang trainiert nach seinen Adduktorenproblemen erst seit Montag wieder mit der Mannschaft. Der 27-Jährige könnte Makoto Hasebes Platz einnehmen, wogegen jedoch die hervorragende Frühform des Japaners spricht. Oder aber Koch verteidigt halbrechts für den Brasilianer Tuta. Oder aber er wird noch geschont. Richtig ernst wird es ja erst in acht Tagen beim kniffligen Pokalduell in Leipzig. Eine gewisse Stolpergefahr ist nicht von der Hand zu weisen.