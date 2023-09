Letzte Chance vertragslose Spieler: Kandidat für Kolo-Muani-Nachfolge entscheidet sich wohl anders

Transferfenster geschlossen

Von Johannes Skiba schließen

Nach den Abgängen von Kolo Muani und Borré stehen Eintracht Frankfurt nur drei Stümer zur Verfügung. Der vertragslose Morelos wird wohl nicht zur SGE kommen.

Frankfurt – Rein finanziell war der Deadline Day für Eintracht Frankfurt historisch. 95 Millionen Euro nahm die SGE für Randal Kolo Muani ein, der nun für PSG auf Torejagd geht. Da kurz zuvor auch Rafael Santos Borré den Verein auf Leihbasis in Richtung Bremen verließ, ist der Kader in der Sturmzentrale aktuell dünn besetzt. Die Rückkehr von Lucas Alario wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Bleiben die Neuzugänge Omar Marmoush und Jessic Ngankam. Das Transferfenster ist geschlossen. Es können lediglich vertragslose Spieler verpflichtet werden.

Alfredo Morelos Geboren: 21. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Cereté, Kolumbien Aktueller Verein: Vertragslos Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt kommt bei Morelos zu spät

Der Kolumbianer Alfredo Morelos wäre, wie die Frankfurter Rundschau bereits berichtete, eine der wenigen geeigneten Optionen. Der erfahrene und treffsichere Stürmer stand sechs Jahre bei den Glasgow Rangers unter Vertrag. In Schottland erzielte der 27-Jährige in 165 Ligaspielen 76 Treffer und bereitete darüber hinaus 34 Tore vor. Auch in der Europa League war der wuselige Offensivspieler immer wieder erfolgreich.

Auch wenn Morelos sicherlich kein gleichwertiger Ersatz für Kolo Muani wäre, ist der Angreifer eine der letzten möglichen Verstärkungen, die der SGE wirklich helfen könnten. Denn der Kolumbianer ist aktuell ohne Verein. Doch womöglich sind die Frankfurter schon zu spät.

+ Der vertragslose Stürmer Alfredo Morelos stürmt offenbar zukünftig in Brasilien. © imago/O'Rourke

Doppelspitze von Eintracht Frankfurt II könnte bei einem Engpass in den Bundesliga-Kader aufrücken

Denn wie die großen brasilianischen Medien Globo und UOL sowie der argentinische Transferexperte César Luis Merlo übereinstimmend berichten, wird sich Alfredo Morelos noch am Montag (4. September) der medizinischen Untersuchung beim FC Santos unterziehen. Eine verbale Einigung wurde demnach bereits erzielt. Der Stürmer soll einen Vertrag bis Dezember 2025 erhalten und dem stark abstiegsbedrohten brasilianischen Traditionsverein zum Klassenerhalt verhelfen.

Somit bleiben kaum mehr Optionen für Eintracht Frankfurt und Markus Krösche übrig. Die SGE wird aller Voraussicht nach mindestens bis zum kommenden Winter mit den drei verbleibenden Stürmern in die Hinrunde gehen. Dazu könnten im Notfall auch Nacho Ferri (18) und Noel Futkeu (20) für einen Kaderplatz infrage kommen. Während der Spanier Nacho für Eintrachts U23 bereits fünfmal traf, führt Futkeu mit sieben Toren aktuell die Torschützenliste der Regionalliga Südwest an. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago/O'Rourke