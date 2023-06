Leistungsträger vermeidet Bekenntnis zur Eintracht – Abgang im Sommer rückt näher

Von: Sascha Mehr

Ein Leistungsträger von Eintracht Frankfurt vermeidet ein Bekenntnis zum Klub. Ein Abgang nach dem Pokalfinale wird wahrscheinlicher.

Frankfurt – Das Finale des DFB-Pokals rückt näher für Eintracht Frankfurt. Mit einem Sieg im Berliner Olympiastadion und der Trophäe in den Händen will die SGE eine schwache Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vergessen machen. Zumindest reichte es zu einem Happy End, denn die Teilnahme am Europapokal steht bereits vor dem Pokalfinale fest. Ungeklärt ist nur noch, ob es in die Conference League oder doch die Europa League geht.

Eintracht Frankfurt will den Titel holen gegen RB Leipzig

Djibril Sow, Mittelfeldspieler bei Eintracht Frankfurt, will den DFB-Pokal unbedingt gewinnen, es wäre aber nur sein zweitgrößter Triumph. „Über den Europa-League-Titel geht gar nichts, wann hat man schon die Chance, den zu gewinnen? Der DFB-Pokal wäre aber bedeutender als die Titel in der Schweiz. Denn so oft hat man nicht die Gelegenheit, mit Frankfurt im zweiten Jahr in Folge ein Finale zu gewinnen“, sagte der 26-Jährige, der in der Schweiz zweimal Meister wurde, im Interview mit der Bild.

Am letzten Spieltag der Bundesliga konnte Eintracht Frankfurt beim Last-Minute-Sieg gegen den SC Freiburg ordentlich Selbstbewusstsein tanken für das Finale gegen Leipzig. „Das war ein Boost! Solche Emotionen nach dem Spiel haben wir ja länger nicht mehr gehabt. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, mit den Fans zu feiern. Diese Euphorie kann dich noch mal beflügeln. Und ich glaube, dass wir im Finale auch mehr Fans auf unserer Seite haben. Das ist immer ein Vorteil. Ich hoffe, dass wir wieder etwas Außergewöhnliches schaffen, denn dieser Verein und die Stadt haben es verdient“, so Sow weiter.

Djibril Sow (r.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Durch die bereits geschaffte Qualifikation für das internationale Geschäft, herrscht kein Druck bei den Spielern der SGE, die völlig befreit ins Finale gehen können. „Wir wissen, dass wir in Europa dabei sind. Es gab keinen Knacks durch eine Niederlage im letzten Heimspiel. Wir sind voller Euphorie. Jetzt können wir dieses Finale auch genießen“, bestätigte Sow gegenüber der Bild.

Eintracht Frankfurt: Abgang von Sow im Sommer?

Auf die Frage, ob das Finale in Berlin sein letztes Spiel für Eintracht Frankfurt sein werde, gab der Nationalspieler der Schweiz keine eindeutige Antwort, er vermied aber ein Bekanntnis zur SGE: „Nein. Also wirklich, ganz offen ­– ich war und bin auch immer offen mit Markus Krösche, wenn ein Angebot kommt, schauen wir uns das gemeinsam an. Ich habe keine Tür zugemacht – weder für eine Vertragsverlängerung noch, dass ich im Sommer gehe. Ich bin da völlig entspannt. Der Austausch mit Markus Krösche ist offen, transparent und sehr positiv“, ließ der 26-Jährige seine Zukunft im Gespräch mit der Bild offen.

Zuletzt wurde über einen Wechsel ins Ausland spekuliert. Es soll sogar bereits Gespräche mit verschiedenen Klubs aus England, Italien und Frankreich gegeben haben, wie der Pay-TV-Sender Sky berichtete. Nach Sky-Informationen könnte Sow eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro einbringen. (smr)