Nach Eintracht-Pleite im DFB-Pokal: Krösche-Hattrick gegen Sky-Reporter Wasserziehr

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig verloren. Sportvorstand Markus Krösche blieb im Sky-Interview aber Sieger.

Berlin – Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig verloren. Letztlich fehlte der SGE die Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum, außerdem entschieden Kleinigkeiten wie der abgefälschte Schuss vor dem Tor von Christopher Nkunku (70.) und der Ballverlust von Christopher Lenz vor dem 2:0 durch Dominik Szoboszlai (84.) die Partie.

Eintracht Frankfurt verliert DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche gratulierte den Leipzigern zum Pokalgewinn, im anschließenden Sky-Interview ließ er aber auch kein schlechtes Wort auf seine Eintracht kommen.

Im Gespräch mit Reporter Patrick Wasserziehr ging es schließlich auch um den Abschied von Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher hat am Samstagabend sein letztes Spiel nach zwei Jahren SGE absolviert. Seine Zukunft ist noch unklar – und auch sein Nachfolger auf der Frankfurter Trainerbank steht noch nicht fest.

Nach Eintracht-Pleite im DFB-Pokal: Krösche-Hattrick gegen Sky-Reporter Wasserziehr

Wasserziehr fragte deshalb bei Krösche nach und wollte wissen, was nach der Glasner-Ära kommt: „Wird Dino Toppmöller sein Nachfolger?“ Krösche antwortete kühl: „Heute ist nicht die Zeit, um über einen Nachfolger zu sprechen.“

Wasserziehr gab sich damit nicht zufrieden, fügte ein „Aber spannend wär‘s schon“ an. Krösche erneut eiskalt: „Heute ist nicht die Zeit, um über einen Nachfolger zu sprechen.“ Wasserziehr bohrte weiter: „Sie können Toppmöller aber auch nicht ausschließen.“ Krösche zum dritten Mal: „Heute ist nicht der Zeitpunkt, um über einen Nachfolger zu sprechen.“

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche im TV-Duell mit Sky-Reporter Patrick Wasserziehr. © Screenshot Sky

Wer wird Glasner-Nachfolger in Frankfurt? Dino Toppmöller mit besten Chancen

Hattrick vom Eintracht-Sportchef! Wasserziehr ist als Meister des Nicht-locker-lassens in der ganzen Bundesliga bekannt. Auch wenn es von Krösche keine Antwort gab, so dürfte der Sky-Reporter schon in die richtige Richtung gezielt haben. Toppmöller, zuletzt Nagelsmann-Co beim FC Bayern, gilt als Top-Kandidat bei der Eintracht.

Krösche selbst wurde hingegen zuletzt immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Kurz vor den Toppmöller-Fragen versicherte er Wasserziehr aber, dass er zu „100 Prozent“ in der kommenden Saison bei Eintracht Frankfurt tätig sein werde. (akl)