Nächster Eintracht-Abgang? Bundesliga-Konkurrent will angeblich Kristijan Jakic

Diverse Spieler haben Eintracht Frankfurt in diesem Sommer bereits verlassen. Kehrt auch Kristijan Jakic der SGE den Rücken?

Frankfurt – Nur wenige Bundesliga-Klubs waren im laufenden Transferfenster so aktiv wie Eintracht Frankfurt. Und die Planungen dürften noch nicht abschlossen sein, sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite könnte sich noch etwas tun.

Kristijan Jakic Geboren: 14. Mai 1997 (Alter 26 Jahre) in Split Vereine im Profibereich: RNK Split, NK Lokomotiva, NK Istra (Leihe), Dinamo Zagreb, Eintracht Frankfurt Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de): 7 Millionen Euro

Eintracht-Abräumer Jakic als Endo-Ersatz nach Stuttgart?

Jüngst machten Medienberichte die Runde, dass der SGE ein Angebot für Stürmer Rafael Borre vorliegen soll. Auch der von Paris-Saint Germain umworbene Randal Kolo Muani, der in der vergangenen Woche schon zu Gesprächen in der französischen Hauptstadt weilte, könnte die Eintracht noch verlassen.

Am Montag (21. August) vermeldeten der kicker und Sky zudem, dass der VfB Stuttgart ein Auge auf Kristijan Jakic geworfen hat. Der Kroate, der in der Defensive nahezu jede Position bekleiden kann, sei als Nachfolger des nach Liverpool abgewanderten Ex-Kapitäns Wataru Endo eingeplant.

Kristijan Jakic und VfB Stuttgart aktuell wohl in Gesprächen

Gespräche zwischen Klub und Spieler sollen laufen, Jakic selbst sei einem Wechsel nicht abgeneigt. Einige Punkte sind aber angeblich noch zu klären. Aufgrund der klammen VfB-Kassen steht wohl eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum, die beiden Vereine sollen sich allerdings noch nicht im Austausch befinden.

Zwar kam der defensive Mittelfeldspieler seit seinem Wechsel an den Main im Jahr 2021 in 75 Pflichtspielen zum Einsatz, unumstrittener Stammspieler war er aber selten. Jakic bekleidete verschiedene Positionen, half sowohl in der Dreierkette als auch in der Außenverteidigung oder auf der Sechs aus. Beim 1:0-Erfolg über Darmstadt 98 am Sonntag wurde er nach wenigen Minuten für den angeschlagenen Sebastian Rode eingewechselt.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller lobt Flexibilität von Kristijan Jakic

Seine Flexibilität weiß Eintracht-Trainer Dino Toppmöller zwar zu schätzen, sagte kürzlich aber auch: „Kristijan hat für einen Trainer den Vorteil, dass er sehr polyvalent ist. Für einen Spieler ist das manchmal aber nicht ganz so cool, von einer Position auf eine andere geschoben zu werden.“

In Stuttgart soll Jakic wohl vornehmlich als Sechser agieren, könnte aber auch eine Reihe dahinter auflaufen. Schließlich soll Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos unmittelbar vor einem Wechsel nach England stehen, die Vertragsunterschrift bei West Ham United wird laut Medienberichten zeitnah erwartet. (masc)

