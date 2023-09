Eintracht: Lehrling Pax, Meister Mario

Eintracht

Eintracht-Spieler Paxten Aaronson hat ein Vorbild aus den eigenen Reihen. „Ich versuche zu verstehen, was in seinem Kopf vorgeht“, sagt der US-Amerikaner.

Frankfurt – Vor dem Interview setzt sich Paxten Aaronson erst noch mal für ein paar Minuten in den Schatten und wartet geduldig, bis sein Vorredner seine Ausführungen beendet hat. Dann tritt der Eintracht-Wirbelwind in die Sonne. „Ganz schön heiß hier“, sagt er und lacht. So ist er, der Bursche, für den irgendwie der abgedroschene Ausdruck US-Boy erfunden worden zu sein scheint: locker und cool, zuvorkommend und weltoffen. Ein sympathisches Kerlchen, gänzlich ohne Allüren oder Flausen. Und kicken kann er auch, dieser Pax Aaronson, seit ein paar Wochen 20 Jahre alt.

Die Eintracht hat sich seine Dienste ein bisschen was kosten lassen, vier Millionen Euro, ein paar Flüge nach Philadelphia und diverse Abendessen. In denen überzeugte Sportdirektor Timmo Hardung den Spieler und seine fußballverrückte Familie von einem Wechsel nach Deutschland zur Eintracht. Es hat sich ausgezahlt. Aaronson ist glücklich, den Schritt gegangen zu sein und auch schon im Winter. „So hatte ich ein halbes Jahr Zeit, mich an alles zu gewöhnen, die Jungs kennenzulernen und die Sprache zu lernen“, erzählt der Kreativspieler, der von seinem Bewegungsablauf an Lionel Messi erinnert. Klein, flink, wendig, tiefer Körperschwerpunkt, fiese Haken. So ähnlich wie sein großer Bruder Brenden, der in seiner Heimat „Medford Messi“ genannt wird. Brenden spielt mittlerweile auch in der Bundesliga, bei Union Berlin. Für Paxten Aaronson war der Schritt nach Europa genau richtig, „es ist großartig, hier zu sein“.

Assistenztainer Buck lobt Aaronson

Der große Durchbruch blieb ihm bisher verwehrt, aber er arbeitet fleißig, lässt sich nie hängen, ist demütig. Beim 3:1-Testspielsieg am Donnerstag gegen Wehen Wiesbaden zeigte er eine rundweg gute Leistung, nicht nur wegen seines Tores.

Er ist immer anspielbar, versucht etwas, hat ein gutes Auge und pfiffige Ideen, auch im Zweikampf ist das halbe Hemd geschickt. Gegen Köln bereitete er den späten Ausgleichstreffer durch Niels Nkounkou vor. „Pax ist sehr spielfreudig und tut dem Spiel immer gut“, lobt Assistenztrainer Stefan Buck.

Aarronson im Winter ein Politikum

Trotzdem hat Aaronson bisher in seiner ganzen Frankfurter Zeit erst einen Startelfeinsatz zu verzeichnen, im Playoffrückspiel gegen Levski Sofia beorderte ihn Chefcoach Dino Toppmöller in die erste Elf. Auch unter Vorgänger Oliver Glasner kam er über die Jokerrolle nicht hinaus, intern wunderten sich nicht wenige, dass er nicht mehr Spielzeit bekam, weil das Eintracht-Spiel über Wochen hinweg völlig festgefahren war und bleiern vor sich hindümpelte.

Aaronson drohte im Winter ohnehin zu einem Politikum zu werden, quasi als lebendige Symbolfigur, die in der Mitte zwischen den aufeinanderprallenden Ansätze der Sportlichen Leitung stand: Auf der einen Seite Coach Glasner, der sich lieber einen gestandenen Verteidiger als einen talentierten Mittelfeldspieler aus Übersee gewünscht hätte. Auf der anderen Seite Sportvorstand Markus Krösche, der Perspektivspieler holen muss, um ein Team für die Zukunft aufzubauen. Aaronson bekam davon glücklicherweise nur am Rande etwas mit. Vom ersten Tag an trat er unbekümmert und mutig auf.

Mario Götze als Mentor von Aaronson

Er ist zufrieden, wie es bisher gelaufen ist, sagt aber auch: „Ich hoffe auf mehr Minuten, ich will mehr, ich will mich bewiesen.“ Von Toppmöller und seinem Team ist der Youngster ehrlich begeistert. „Die Unterstützung ist exzellent. Sie machen einen großartigen Job, geben einem Vertrauen.“ Gerade als junger Spieler sei es wichtig, „ein Feedback zu bekommen. Der Trainer spricht mit uns allen sehr viel“.

Aber er spart auch nicht mit Kritik, die er freilich konstruktiv und lösungsorientiert anbringt. „Der Trainer will mich mehr in der Tiefe haben“, sagt Aaronson. Und er soll sich mehr auf seine Intuition verlassen. Exemplarisch nennt der Coach eine Szene schon sehr früh in der Partie gegen Sofia, als Aaronson nach einer Hereingabe zu spät reagierte, weshalb der Abwehrspieler klären konnte. „Das wäre sonst ein sicheres Tor gewesen“, sagte Toppmöller. Der Spieler ist einsichtig: „Da war ich zwar in der Box, aber nicht richtig. Ein halber Schritt hat gefehlt.“ Genau in diesen Situationen soll er zwingender und klüger werden. „Der Trainer will, dass ich besser vorausahne und das Spiel lese, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“

Gerade deshalb sieht der Jungprofi zu Mario Götze auf, der so etwas wie sein Mentor, der Spiritus Rector ist. „Ich frage ihn immer nach Ratschlägen“, erzählt Aaronson. Götze sei zwar im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere, aber ein intelligenter Instinktfußballer, „ich schaue mir ab, wie er sich bewegt, wie er sich positioniert. Er ist so smart, findet Räume und Lücken. Ich versuche zu verstehen, was in seinem Kopf vorgeht.“ Mario Götze, der gefeierte, gefallene und aufgestandene WM-Held von einst, sicher nicht der schlechteste Lehrmeister für das Bürschlein Paxten.