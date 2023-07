„Nicht akzeptabel“: Eintracht Frankfurt blamiert sich schon wieder bei Regionalligist

Von: Marius Epp

Eintracht-Coach Dino Toppmöller kann mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. © Arne Dedert/dpa

Vor der neuen Saison ist bei Eintracht Frankfurt noch mächtig Sand im Getriebe. Die Elf von Dino Toppmöller unterliegt erneut einem Viertligisten.

Fulda – Binnen weniger Tage muss Eintracht Frankfurt zwei bittere Niederlagen gegen unterklassige Gegner einstecken. Nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Steinbach Haiger setzte es vier Tage später die nächste Testspiel-Pleite gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Beide Klubs gehen in der viertklassigen Regionalliga Südwest an den Start.

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:0)

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Zapico (46. Horz) - Gaudermann (76. Lüdke), Grösch (89. Banh), Frey, Hillmann 46. Göbel) - Ganime - Reinhard (46. Owusu), Schaaf (86. Trabert), Pomnitz (76. Fuchs), Köhl (46. Dittmann) - Grobelnik (46. Beal) Eintracht Frankfurt Ramaj - Jakic, Alidou, Tuta, Marmoush, Rode, Hasebe, Chandler, Ebimbe, Aaproson, Max (1. Halbzeit) sowie Grahl, Pacho, Shkiri, Larsson, Ngankam, Hauge, Buta, Lenz, Lindström, Matanovic (2. Halbzeit) Tore 1:0 Moritz Reinhard (7.), 2:0, 3:0 Gal Grobelnik (29., 40.), 3:1 Jens-Petter Hauge (47.), 3:2 Igor Matanovic (68.)

Die Eintracht-Elf des neuen Trainers Dino Toppmöller spielte eine desolate erste Halbzeit und musste mit einer 0:3-Packung in die Kabine. Nach der Pause gelang dem Bundesligisten mit einer runderneuerten Elf Schadensbegrenzung, die Niederlage konnte aber nicht mehr abgewendet werden.

Obwohl die Regionalligisten zwei Wochen früher als die Eintracht in die Saison starten und dementsprechend weiter in der Vorbereitung sind, markieren die beiden Testspiel-Niederlagen keinen guten Start in die „Ära Toppmöller“. Die Mannschaft zeigte viele Defizite, Toppmöller blickt einer Menge Arbeit entgegen. Vor allem in puncto Defensive und Chancenverwertung präsentierte sich die Eintracht nicht auf dem Level eines Bundesligisten.

Zweite Eintracht-Pleite in Folge: „Das ist nicht unser Anspruch“

Zur Pause zog Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung im hr-fernsehen ein vernichtendes Fazit: „Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben in jeder Phase des Spiels noch Potenzial. Gravierend sind die Gegentore. Das sind einfache, individuelle Fehler, die nicht unterlaufen sollten. Das ist so nicht akzeptabel.“ Jens Petter Hauge und Igor Matanovic verkürzten dann nach dem Seitenwechsel auf 2:3.

Der SGE fehlten noch einige Stars im Kader – Randal Kolo Muani, Mario Götze, Robin Koch, Djibril Sow und Kevin Trapp waren nicht mit von der Partie. Am Sonntag geht es für die Frankfurter ins Trainingslager nach Windischgarsten in Österreich.

Zum Abschluss der Vorbereitung wartet mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ein Härtetest auf die Toppmöller-Elf. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. (epp)