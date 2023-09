Gruppenspiele genau terminiert: Wann Eintracht Frankfurt in der Conference League ran muss

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt ist Favorit in der Gruppe G der Conference League. Nun wurden die einzelnen Partien der Vorrunde genau terminiert.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat bei der Auslosung der Vorrunde in der Conference League eine machbare Gruppe erwischt. In der Gruppe G geht es gegen den FC Aberdeen aus Schottland, gegen HJK Helsinki aus Finnland und gegen den griechischen Klub PAOK Thessaloniki. Die SGE wird als Favorit auf Platz eins in die Conference-League-Gruppenphase gehen.

Eintracht Frankfurt: Gegründet: 8. März 1899 Mitglieder: 130.000 (19. Juni 2023) Präsident: Peter Fischer

Eintracht Frankfurt mit interessanter Gruppe

„Das sind Gegner, die wir respektieren sollten, aber wir sind der Favorit“, sagte Trainer Dino Toppmöller zur Hessenschau. Sportvorstand Markus Krösche teilt die Meinung des Chefcoachs: „Das ist eine gute, spannende Gruppe. Wir sind sportlich in der Lage, die Gruppenphase zu überstehen und das ist auch unser Ziel.“

Die Fans von Eintracht Frankfurt werden auch in der Conference League wieder in großer Zahl zu den Auswärtsspielen reisen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Los geht es für die SGE aber zunächst mit einem Heimspiel. Am 21. September sind die Schotten aus Aberdeen zu Gast im Waldstadion und werden sicherlich auch jede Menge Anhänger mitbringen.

Die Gruppenspiele der Conference League wurden terminiert. © IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Conference League geht es für Eintracht Frankfurt und seine Fans dann auf Reisen. Ziel am 5. Oktober ist Thessaloniki, der vermeintlich stärkste Konkurrent in der Gruppe. Anschließend empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller die Finnen von HJK Helsinki im Waldstadion (26. Oktober).

Eintracht Frankfurt Favorit in Gruppe G der Conference League

Die Rückspiele starten mit einem Auswärtsspiel in Helsinki (9. November), bevor es weitergeht mit dem Duell gegen PAOK Thessaloniki auf heimischem Rasen (30. November). Zum Abschluss der Gruppenphase wartet dann auf die Fans von Eintracht Frankfurt das große Highlight, denn es geht zum FC Aberdeen (14. Dezember), wo die Stimmung sicherlich kochen wird.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Die Auslosung der K.o.-Phase der Conference League findet nach dem sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase statt. Die beiden bestplatzierten Klubs jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde, wobei die Gruppensieger direkt im Achtelfinale stehen und die Gruppenzweiten in der Zwischenrunde auf die acht Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase treffen. (smr)