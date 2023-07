Nachwuchs-Krise: Krösche stellt klare Forderungen an den DFB

Von: Johannes Skiba

Die Krise der DFB-Nachwuchsförderung liegt für Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt vor allem in einer unzureichenden Trainerausbildung begründet.

Frankfurt – Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche befindet sich inmitten der Saisonplanung für die kommende Spielzeit. Weitere Zugänge wie zuletzt Jessic Ngankam könnten genauso folgen wie Abgänge. An Jesper Lindström etwa sind europaweit Vereine interessiert. Doch Krösche setzt sich nicht nur mit der Zukunft der Eintracht auseinander, sondern fordert im Kicker ein Umdenken der Nachwuchsförderung des DFB.

Markus Krösche Geboren: 17. September 1980 in Hannover Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Sportvorstand

Krösche: DFB muss Trainerausbildung dringend fördern

Markus Krösche von Eintracht Frankfurt sieht demnach vor allem bei der Ausbildung der Trainer Nachholbedarf beim DFB und stellt klare Forderungen: „Der DFB muss viel mehr investieren in die Trainerausbildung bei den Vereinen an der Basis. Wenn dort die Qualität der Trainer gesteigert wird, bildet sich automatisch ein viel größerer Pool an besser ausgebildeten Spielern, die gleichzeitig schon viel Spielzeit bekommen haben.“ Auf diese Weise entstünde die „Bolzplatzmentalität, die wir uns alle zurückwünschen“, befindet der 42-Jährige.

Finanzielle Investitionen stellen laut Krösche den wohl wichtigsten Faktor dar: „Da muss man halt auch mal Geld in die Hand nehmen und Leute einstellen. Der DFB ist doch hauptverantwortlich für die Ausbildung der Trainer. Da sind die Lehrgänge im Rahmen der Lizenzen nur ein Teil.“ Die Profivereine stehen hingegen in einer regionalen Verantwortung, in der sie ebenfalls ihren Beitrag leisten müssen.

Markus Krösche von Eintracht Frankfurt sorgt sich um die Jugenförderung des DFB. © imago/Ulrich

Eintracht-Sportvorstand Krösche fordert Salary Cap bei Transfers von Jugendspielern

Die Umstrukturierung der Jugend-Bundesligen, nach der es unter anderem zukünftig keine Abstiege mehr geben wird, befürwortet Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zwar, aber „wenn wir glauben, wir haben jetzt die Struktur geändert, und in ein paar Jahren haben wir deshalb in Deutschland mindestens acht Weltklassespieler, dann sind wir auf dem Holzweg. Dafür ist die Thematik bei Weitem zu vielschichtig.“

Auch auf die vielen Vereinswechsel im Jugendbereich blickt der frühere Profi besorgt und schlägt eine Obergrenze für Transfersummen bei Jugendspielern vor: „Bis zum Alter von 18 Jahren brauchen wir einen Salary Cap. Also eine Höchstsumme, die einem Jugendspieler gezahlt werden darf, der noch nicht im Profibereich angesiedelt ist. Dann wäre auch das Geld für Spieler wie für Berater kein Anreiz mehr, einen Wechsel zu betreiben. Wir haben in Deutschland die Riesenchance, über einen Salary Cap das Problem der zu häufigen und frühen Wechsel zu lösen.“ Zuletzt war die SGE selbst Opfer der großen Investitionen ausländischer Klubs für Jugendspieler und verlor eines ihrer größten Talente der hauseigenen Akademie. (jsk)