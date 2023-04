Krösche bekennt sich zu Eintracht Frankfurt

Von: Jan Oeftger

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, Sportvorstand Krösche könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Dazu nahm er jetzt Stellung.

Frankfurt – Markus Krösche hat bei Eintracht Frankfurt einige Transfers zu verantworten, die den Fans sicherlich gefallen haben. Der von Randal Kolo Muani oder der von Mario Götze im vergangenen Sommer gehören wohl dazu. Aufkeimende Abschiedsgerüchte um den Manager sagen den Fans daher wohl weniger zu.

Krösche schließt Eintracht-Abgang im Sommer aus

Doch diese Gerüchte dürften nun erstmal verstummen. Krösche versicherte vor der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg, auch im kommenden Jahr die sportlichen Geschicke bei Eintracht Frankfurt zu leiten. Auf einen möglichen Abgang im Sommer angesprochen, sagte er bei Sky: „Das kann ich ausschließen.“

Als mögliches neues Ziel galt zuletzt immer wieder der FC Chelsea. Bei den Blues ist momentan vieles im Umbruch. Neben einem neuen Trainer soll wohl auch ein neuer Manager kommen. Krösche wird es jedoch nicht. „Es gab keinen Kontakt“, stellte der Frankfurter Sportvorstand klar. Möglicherweise genießt er das Vertrauen, das er in Frankfurt genießt. In London ist Besitzer Todd Boehly dafür bekannt, sich immer wieder in sportliche Belange einzumischen.

Bleiben Krösche und Glasner bei Eintracht Frankfurt?

Doch auch bei der Eintracht wurde in der Vergangenheit immer wieder von Differenzen berichtet. Neben dem Streit zwischen Vorstand Axel Hellmann und Aufsichtsrat Philip Holzer, soll es auch zwischen Krösche und Trainer Oliver Glasner gekriselt haben. Glasner hatte die Qualität des Kaders infrage gestellt. Doch die Zukunft von Krösche liegt bei Eintracht Frankfurt, während die Glasners mittlerweile wohl auf dem Prüfstand steht.

Derweil kann Krösche weiter mit Junior Dina Ebimbe planen. Der Mittelfeldspieler wird per Kaufpflicht fest verpflichtet werden. Dina Ebimbe sieht die Eintracht als „längerfristiges Projekt und möchte deswegen auch noch eine Zeit lang bei der SGE bleiben. (jo)