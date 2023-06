Kritik am neuen Bier-Sponsor von Eintracht Frankfurt – „Verlogener geht es nicht“

Partnerschaft mit Krombacher beendet

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Bier-Sponsor präsentiert. Die angekündigte Partnerschaft stößt jetzt allerdings auf starken Gegenwind.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt stehen zur neuen Saisoneinige Veränderungen ins Haus. Während Dino Toppmöller der neue Frankfurter Cheftrainer wird, hat die SGE jetzt auch den Bier-Sponsor gewechselt: Fortan wird im Deutsche Bank Park nach elf Jahren kein Krombacher-Bier mehr ausgeschenkt. Und das sorgt für viel Ärger – obwohl der neue Partner aus Frankfurt stammt.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Trainer: Dino Toppmöller Präsident: Peter Fischer Mitglieder: 130.000

Vertrag bis 2027: Binding ist neuer Bier-Sponsor der Eintracht

Der Bierproduzent Binding wird mit Beginn der kommenden Spielzeit neuer Sponsor der SGE. Das Unternehmen schloss mit den Adlern einen Vertrag zur exklusiven Bier-Belieferung des Deutsche Bank Park. Dieser läuft bis zum Ende der Saison 2027/2028. Arnfried Lemmle, Bereichsleiter Sales und Marketing bei der Eintracht, äußerte sich sehr positiv zum „Dass wir künftig im Deutsche Bank Park Binding ausschenken werden, unterstreicht einmal mehr unser Bewusstsein für Tradition und Brauchtum.“

Im Stadion am Brentanobad, in dem die Damen der SGE in der Fußball-Bundesliga kicken, wird es fortan ebenfalls Bier von Binding zu trinken geben. Das lokale Unternehmen versorgt ab diesem Sommer zudem den Ahorn Camp Sportpark in Dreieich mit Bier. Dort trägt die Frankfurter U21 ihre Spiele aus.

+ Der neue Bier-Sponsoring-Deal von Eintracht Frankfurt sorgt für Kritik. © Imago / brennweiteffm / HJS

Neuer SGE-Bier-Partner Binding stellt örtliche Produktion bis Oktober komplett ein

Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Partner Krombacher beendet die Eintracht „freundschaftlich und einvernehmlich“ mit sofortiger Wirkung. Diese Nachricht sorgt durchaus für Überraschung. Schließlich soll die Produktion in der Binding-Braustätte an der Darmstädter Landstraße in Frankfurt-Sachsenhausen bis Oktober sukzessive heruntergefahren werden. Diese Maßnahme hatte die Radeberger-Gruppe, zu der Binding seit 2002 gehört, bereits im letzten Jahr angekündigt. Radeberger wiederum ist Teil des Oetker-Konzerns.

Nach der geplanten Schließung im Herbst wird Binding nur noch als Marke bestehen, jedoch über keine eigene Brauerei mehr verfügen. Trotzdem zeigte sich das Unternehmen hocherfreut über die vereinbarte Kooperation mit der SGE: „Die Eintracht trägt Frankfurt genauso im Herzen wie ihre Fans und unser Binding. Weil der gemeinsame Stolz auf unsere Stadt eine starke Verbindung ist, kommt mit der Partnerschaft von Binding und Eintracht Frankfurt zusammen, was zusammengehört“, zitiert das lokale Unternehmen Marketingleiterin Bettina Pöttken in einer Mitteilung.

„Verlogener geht es nicht“: scharfe Kritik am neuen Bier-Sponsor der Eintracht aus der Politiker

Bei lokalen Politikern sorgt die angekündigte Partnerschaft von Eintracht und Binding für Kopfschütteln. „Verlogener geht es nicht“, nahm der Frankfurter SPD-Stadtverordnete Simon Witsch in einem Tweet Stellung zur Nachricht.

„Wenn nur ein Wort der gesamten Erklärung ernst gemeint sei, müsste nun der Standort Frankfurt und alle Jobs erhalten bleiben. Ansonsten, und das passiert mir selten, bin ich anhand dieser Dreistigkeit wirklich sprachlos.“ Deutliche Kritik, mit der Witsch nicht allein ist. Sein Parteikollege Alexander Lorenz brachte auf Twitter seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck. „Oetker juckt die Tradition nicht, für mich als Frankfurter ist das wie, einen Teil der Geschichte zu verlieren“, schrieb Lorenz.

Verlogener geht es nicht. #Binding macht den Standort Frankfurt dicht, Menschen verlieren ihre Jobs & als neuer Partner der @Eintracht sagt man „weil der gemeinsame Stolz auf unsere Stadt eine starke Verbindung ist, kommt mit der Partnerschaft […] zusammen, was zusammengehört.“ — Simon Witsch 🇺🇦 (@simon_witsch) June 21, 2023

Lokaler Politiker entsetzt über neuen Bier-Partner der SGE: „verschlägt einem die Sprache“

Und auch der Landtagskandidat Lino Leudesdorff, ebenfalls SPD, äußerte sich zum neuen Deal der SGE: „Wir freuen uns über Sponsoring, insbesondere lokaler Unternehmen für Eintracht Frankfurt“, sagte der Politiker – mit einer deutlichen Einschränkung: „Bei aller Verbundenheit mit der Eintracht, die neueste Posse der Radeberger-Gruppe ist so dreist, sie verschlägt einem die Sprache“, zeigte sich Leudesdorff entsetzt.

Dieser betonte, Binding würde „mutmaßlich hohe Beträge in die Bewerbung eben jener Traditionsmarke stecken, die derzeit vom Management abgewickelt wird. Wer glaubt, dass man mit Sportwerbung davon ablenken könne, dass die letzte Großbrauerei Frankfurts abgewickelt und damit die Verbindung zum Standort unwiderruflich beschädigt wird, kann nicht viel von seinen Kunden halten“, schoss der SPD-Politiker scharf gegen die neue Partnerschaft. (wuc)

