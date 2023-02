Kolo Muani überragend

Von: Thomas Kilchenstein, Daniel Schmitt

Geht ab wie eine Rakete: Randal Kolo Muani (links). © dpa

Eintracht Frankfurts Stürmer ist wieder eine Klasse für sich

Gut dabei

Randale Kolo Muani : Diesmal hat er nur sechs Minuten gebraucht für sein obligatorisches Tor, dem er ein zweites kurz vor Schluss folgen ließ. Tore ist man gewohnt inzwischen vom Franzosen. Noch eines hätte er erzielen können (39.), da köpfte er daneben. Immer gefährlich, immer unterwegs. Kombiniert inzwischen auch mit. Bereitete die 3:2-Führung vor.

Aurelio Buta: Vorarbeiter. Bereitete die Führung prima vor, legte noch zweimal perfekt auf, doch Borré und Tuta verpassten, was eigentlich nicht mehr zu verpassen war. Aufmerksam auf der rechten Seite, mit einer Ausnahme: vor dem 1:2, da hatte er den Schützen Honsack laufen lassen. Hätte den Sack zu machen müssen (70.), verdaddelte. Durfte dann vorher zum Duschen.

Ganz okay

Mario Götze: Mal wieder ein Tor will dem Feingeist einfach nicht gelingen. Dabei war die Chance (23.) so groß wie lange nicht mehr, vier Meter vorm Tor scheiterte er. Egal. Dafür bereitete er uneigennützig das 2;2 und das 4:2 mit einem Zuckerpass vor. Ein echter Götze. Prägte in der zweiten Halbzeit deutlich stärker das Frankfurter Spiel.

Max Philipp: Erzwang das 2;2, indem er dem Darmstädter Ronstadt den Ball klaute. Verschaffte Götze eine einwandfreie Torgelegenheit, die er nicht nutzte. War wieder gleich präsent, dabei ist es erst sein zweites Spiel für die Eintracht. Er weiß halt, wie es geht,.

Makoto Hasebe : 25 Minuten die absolute Autorität auf dem Platz, unnahbar und ohne Fehl und Tadel. Baute ruhig von hinten auf, immer anspielbar. Dann schlichen sich bei den Kollegen Leichtsinnsfehler ein, die auch ihn nicht unberührt ließen. Konnte die beiden ersten Tore auch nicht verhindern.

Rafael Borré: Verballerte eine Möglichkeit, die ein Stürmer seiner Güte nicht verballern darf, völlig allein vor dem Tor. Und solche Chancen muss einer nutzen, der Ansprüche für die erste Elf anmeldet. Sehr fleißig, viel am Ball, ließ sich zurückfallen, um Kolo Muani Raum zu geben. Schaffte dann noch das 2;2 mit links. War wichtig - für ihn und die Eintracht. Trotzdem: zu viele Ungenauigkeiten und Fehlpässe.

Kevin Trapp : Sehr undankbare erste Halbzeit. Fror, musste keinen Schuss halten und doch die Kugel unverschuldet zweimal aus dem Netz holen. Torwartschicksal. Als er einmal einen Kopfball von Tietz parierte, stand der Darmstädter im Abseits.

Sebastian Rode : Begann gewohnt souverän, dirigierte mit Hand und Fuß. Dann unterlief ihm im Mittelfeld ein böser Fehlpass, der prompt zum 1:1 führte. Auch bei der Darmstädter Führung nicht ganz auf der Höhe. Kämpfte sich mühsam wieder rein, leitete das 2:2 ein. Im zweiten Abschnitt von Minute zu Minute besser.

Daichi Kamada; Konnte, wie schon gegen Hertha, eine gewisse Pomadigkeit nicht übertünchen. Nicht pfiffig, nicht kreativ, gab der Partie wenig Impulse. Bis zur 62. Minute, da war er da und markierte das 3:2. Danach hatte er ein bisschen mehr Spaß am Spiel.

So lala

Tuta: Stieß früh (11.) mit Jannik Müller zusammen, holte sich eine blutige Kopfverletzung. Trug dann einen Turban. Ob er dadurch beeinträchtigt war? Kein klares Spiel, die Abwehr schwamm zum Teil, was auch an ihm lag.

Evan Ndicka : Fahrige Partie, nicht immer auf der Höhe. Sah die Gelbe Karte und musste zur Pause in der Kabine bleiben.

Hrvoje Smolcic : Kam nach der Pause für Ndicka. Machte seine Sache aber besser ohne groß in Erscheinung zu treten. Und Kopfball kann er halt.

Djibril Sow : Bekam als Vielspieler mal eine kurze Pause, kam erst später für den ausgepumpten Rode, sollte wieder für mehr Ruhe und Klarheit sorgen. Und vor allem nach hinten absichern, so was kann der Schweizer Internationale ja.

Schwächelnd

Kein Eintrag

Zu spät gekommen

Ansgar Knauff , Christopher Lenz kil/dani