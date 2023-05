Kolo Muani zu schlecht für den FC Bayern? Ex-FCB-Star rät von Wechsel ab

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Ein ehemaliger FCB-Star rät allerdings von einem Kolo Muani-Transfer ab.

Frankfurt/München - Der FC Bayern München plant die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers für die kommende Saison. Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski, den es nach Spanien zum FC Barcelona zog, klaffte eine große Lücke im Sturmzentrum des deutschen Rekordmeisters, die nicht geschlossen werden konnte.

FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer

Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting zeigte zwar seine Qualität und wurde vorübergehend gar zum Torjäger, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht, obwohl sein auslaufender Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Im Sommer soll deshalb ein neuer Angreifer beim FC Bayern aufschlagen.

Lange galt Harry Kane von Tottenham Hotspur als Wunschlösung des FC Bayern, doch zuletzt wurde es auffällig ruhig um den englischen Nationalspieler. Ebenfalls im Gespräch war Victor Osimhen vom SSC Neapel, aber nach Informationen der Bild wird der Nigerianer wohl nicht an die Säbener Straße wechseln. Demnach hätten sich die Bayern-Bosse gegen den Napoli-Star entschieden. Ziel Nummer eins des FCB ist dagegen offenbar Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Die SGE fordert etwa 120 Millionen Euro für den Angreifer, was viel zu viel ist für den FC Bayern München. Sportvorstand Hasan Salihamidzic versucht alles, um den Preis für den Franzosen zu drücken. Nicht in die Karten des FCB spielt dabei die Tatsache, dass Paris Saint Germain ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung hat und beim französischen Top-Klub das Geld bekanntlich recht locker sitzt.

FC Bayern München: Wagner rät von Kolo Muani-Transfer ab

Wenn es nach dem ehemaligen Bayern-Stürmer und jetzigen DAZN-Experten Sandro Wagner geht, wäre es gar nicht schlimm, wenn Kolo Muani zurück in seine Heimat wechselt und der FCB leer ausgeht. „Das ist nicht der Spieler, der Scorerwerte hat, die der FC Bayern braucht. 13 Bundesligatreffer sind okay, aber nicht außergewöhnlich. Er ist ein ganz, ganz toller Spieler, aber nicht der Torgarant. Er braucht Räume, ist der perfekte Stürmer in einem System mit zwei Spitzen“, sagte Wagner im Bild-Podcast „Bayern Insider“.

Zudem glaubt der Trainer der SpVgg. Unterhaching nicht, dass der 24-Jährige dem Druck beim FC Bayern München gewachsen ist. „In München musst du nach einem halben Tag funktionieren. Du brauchst einen Spieler, der sofort da ist und etwas darstellt. Es ist keine Zeit für Experimente“, so Wagner, für den Kolo Muani zu wenig Spielpraxis auf absoluten Top-Niveau hat. (smr)