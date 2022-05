Knauff soll für die U21 die nächste Tür öffnen

Teilen

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt ist auch wichtiger Akteur der deutschen U21. © IMAGO/Pressinphoto

Der deutsche Nachwuchs kann das Ticket für EM-Endrunde bereits am Freitag lösen. Der Rechtsaußen von Eintracht Frankfurt bleibt auf jeden Fall bis Sommer 2023.

Eintracht Frankfurts Shootingstar Ansgar Knauff ist auch Hoffnungsträger bei der deutschen U21-Nationalmannschaft geworden. Mit der wichtigsten Nachwuchsmannschaft unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will der 20-Jährige möglichst schon gegen Ungarn am Freitag (18.15 Uhr/Sat.1) in Osnabrück das Ticket für die EM-Endrunde lösen. Dazu fehlt dem Team von Trainer Antonio Di Salvo noch ein Punkt aus den Partien gegen Ungarn und vier Tage später in Polen. „Jetzt ist es wichtig, dass wir die letzten beiden Spiele auch noch so klar angehen und den Gruppensieg nach Hause holen“, sagte Knauff. „Dann bin ich sicher, dass wir mit dieser Mannschaft und mit dem Talent gute Karten haben auch bei der Europameisterschaft.“

Jenes Turnier soll im Sommer 2023 in vier Stadien in Rumänien (Cluj-Napoca und Bukarest) und vier Stadien in Georgien (Batumi, Poti und Tiflis) ausgetragen werden. Bis dahin wird Knauff eine weitere Saison bei Eintracht Frankfurt bestritten haben. Der neue Trainer Edin Terzic seines Stammvereins Borussia Dortmund habe ihn zwar angerufen, aber: „Ich habe wie vereinbart eineinhalb Jahre Leihe und spiele nächste Saison in Frankfurt, daran hat sich nichts geändert.“ Das sagte er am Samstag im westfälischen Halle, wo er sich mit der deutschen U21 auf zwei Spiele in der EM-Qualifikation vorbereitet. Der Offensivspieler war in der Winterpause bis 2023 vom BVB an Frankfurt verliehen worden.

Dort entwickelte er sich zum Stammspieler und wurde zum besten Nachwuchsspieler der Europa League gewählt. Das besondere an Frankfurt sei, „wie die Leute mitfiebern, uns bestmöglich unterstützen“, sagte Knauff.

„Ich freue mich extrem auf das nächste Jahr und die Champions League mit Frankfurt und diesen Fans.“ Wie es nach Ablauf der Leihe weitergehe, wisse er aktuell noch nicht: „Danach habe ich noch ein Jahr Vertrag in Dortmund. Über alles andere mache ich mir noch keine Gedanken.“ dpa/FR