Eintracht-Star Kolo Muani beschäftigt sich mit Wechsel – und „träumt von Top-Klub“

Von: Sascha Mehr

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist begehrt und kann sich einen Wechsel zu einem Top-Klub sehr gut vorstellen.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kämpft um einen Verbleib von Randal Kolo Muani. Der französische Nationalstürmer schlug nach seinem ablösefreien Wechsel vom FC Nantes zur SGE voll ein und wurde der beste Torschütze der Adler. Seine Leistungen blieben natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen, die Interesse am 24-Jährigen zeigen. Zuletzt wurden vor allem Paris Saint Germain und der FC Bayern München mit Kolo Muani in Verbindung gebracht.

Randal Kolo Muani Geboren: Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt will Kolo Muani nicht verkaufen

„Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt. Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt im Gespräch mit der FAZ.

„Aber bisher gab es niemanden, der an uns herangetreten ist, es ist bislang alles nur Spekulation. Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, so Krösche weiter.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Derzeit ist Kolo Muani mit der französischen Nationalmannschaft unterwegs, um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation zu holen. Auf einer Pressekonferenz äußerte er sich aber dennoch zu einem möglichen Wechsel: „Mein Traum ist es, für einen großen Verein zu spielen - warum auch nicht? Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft und wir haben wichtige Spiele. Wir werden weitersehen, wenn die Länderspielpause vorbei ist.“

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani spricht über möglichen Wechsel

Es könnte also bereits in diesem Sommer zu einem Abgang des Torjägers kommen. Nach PSG und dem FC Bayern soll nun auch Real Madrid um den 24-Jährigen buhlen, wie die Sport Bild berichtet. Eintracht Frankfurt soll mindestens 100 Millionen Euro fordern für den Angreifer, der bis 2027 am Main unter Vertrag steht.

In der vergangenen Saison absolvierte Kolo Muani 46 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, in denen er 23 Tore erzielte und weitere 17 vorbereitete. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob Kolo Muani noch ein Jahr bleibt oder die Adler bereits nach einer Saison wieder verlässt. (smr)