„Toppi“ junior: Wie der neue Eintracht-Trainer tickt

Von: Daniel Schmitt

Vertikales Spiel, Viererkette, Videoschulung – was über die Fußballidee des neuen Eintracht-Trainers Dino Toppmöller bekannt ist.

Frankfurt – Die großen Tage des FSV Salmrohr erlebte der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller als Steppke, sechs Jahre alt war er, 1986, als der Klub aus Salmtal, Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz, in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga den SSV Ulm und Kickers Offenbach übertölpelte, als der heutige Sechstligist gespickt war mit hochbegabten Fußballern. Es schnürten damals die Schuhe für Salmrohr: Klaus Toppmöller, Dinos Vater, Euro-Eddy Schmitt, und ja, zum Abschluss seiner Karriere sogar Bernd Hölzenbein.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 (Alter: 42 Jahre), Wadern Stationen als Spieler: u. a. FSV Salmrohr, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach Bisherige Stationen als Trainer: u. a. F91 Düdelingen, Co-Trainer bei RB Leipzig und beim FC Bayern München Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis zum: 30. Juni 2026

Neuer-Eintracht-Coach Toppmöller hat bereits viele Trainer-Stationen hinter sich

Dino Toppmöller bekam früh mit, wie das geht mit dem Kicken. Und natürlich erlebte er beim FSV Salmrohr nicht nur Ende der Achtziger einige Ex-Internationale gegen die Kugel treten, auch später begann seine eigene Karriere, erst jene als Spieler, dann die als Trainer, jeweils dort. 2011 war das, da hatte der Toppi seine aktive Zeit im Profitum gerade beendet, die ihn anfangs zu Manchester City (noch ohne Scheich-Moneten) führte und später hierzulande nach Bochum, Frankfurt, Aue, Regensburg, Offenbach, Augsburg.

2011 jedenfalls war Toppmöller erstmals so etwas wie ein Trainer, zwar nur ein mitspielender Co-Trainer, doch immerhin. Die Premierensaison lief rund: 36 eigene Buden, der Aufstieg mit Salmrohr. Ein erster Erfolg als Übungsleiter, dem im Grunde in jeder Spielzeit weitere folgen sollten. Mal rettete er Oberligist SV Mehring, wo er übrigens seinen Eintracht-Assistenten Erwin Bradasch kennenlernte, vor dem Abstieg. Mal stieg er mit Hamm Benfica ins luxemburgische Oberhaus auf, mal führte er den dortigen Meister F91 Düdelingen in die Europa League, und mal krönte er sich mit den Bayern zum Champion. „Ob Oberliga oder Bundesliga“, sagte Toppmöller einmal, er sei überzeugt davon, überall etwas von Trainern lernen zu können.

Arbeit in der Provinz: Dino Toppmöller und Co Erwin Bradasch (li.), einst bei F91 Düdelingen. imago images © Majerus/Imago

Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann bescheinigt neuem SGE-Coach Toppmöller eine „unfassbare Auffassungsgabe“

Für Julian Nagelsmann, den Fußballlehrer a. D., sei daher offensichtlich, dass Toppmöller „ein guter Cheftrainer“ ist. Schließlich verfüge dieser über eine „unfassbare Auffassungsgabe“, dazu über „viel Kreativität“, und vor allem sei er ein „ruhiger, sehr besonnener Typ.“ Wer Toppmöller nur für ein paar Minuten reden hört, wird kaum widersprechen. Jetzt Frankfurt, die Eintracht, erstmals Chef auf der ausgeleuchteten Fußballbühne – was zeichnet den Trainer Toppmöller aus? Welche Vorstellungen von Fußball hat er, dass Eintracht-Sportchef Markus Krösche den Europa-League-Siegercoach Oliver Glasner ruhigen Gewissens vor die Tür setzte?

In der jüngeren Vergangenheit, bei den Bayern, wohin Toppmöller Nagelsmann aus Leipzig gefolgt war, belief sich das Hauptaufgabengebiet des Neu-Frankfurters auf die Standards, die zwar nicht sein Steckenpferd seien, in die, er sich aber in etlichen Videositzungen „richtig hart reingearbeitet“ habe. Durchaus mit Erfolg, erinnert sei an die vergangenen Saison, als gleich zu Beginn, erster Spieltag, erster Schuss, der Frankfurter Torwart Kevin Trapp dumm dreinschaute, weil ihm Münchens Joshua Kimmich einen Freistoß ins kurze Eck schlenzte – auf Toppmöllers Hinweis.

Dino Toppmöller: ein feiner Analytiker als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

Doch nur Freistöße und Standards? Im Grunde zu profan für den Taktiktüftler, etwas, das funktionieren sollte, um Spiele auf die eigene Seite zu kippen. Mehr Spaß aber, das sagte Toppmöller im vereinseigenen Bayern-Podcast, bereite ihm das Spiel mit dem rollenden Ball. „Wie ist da unsere Spielidee? Welche Räume müssen besetzt sein, welche offen?“ In München hatte Toppmöller während der Partien die Aufgabe, den eigenen Spielaufbau zu analysieren und Verbesserungsansätze an Nagelsmann durchzufunken. In der täglichen Trainingsarbeit kümmerte er sich besonders um die Offensive. Einzelschulungen, oft per Video, was gerade in Englischen Wochen an Bedeutung gewinnt und für Toppmöller aus Leipziger und Münchner Zeiten zum Alltag gehört, zählen zu des Trainers Stärken, heißt es. Übungsspielchen werden stets aufgezeichnet und noch mal angeschaut. Toppmöller werkelt gerne an Feinheiten, was mitunter die Gefahr birgt, sich darin zu verlieren.

Doch eines lässt sich herauslesen, worauf der ehemalige Stürmer fußballerisch steht: Sturm und Drang. Nach vorne soll es gehen, kein Einigeln, das Gegenteil, gerne im schnellen Umschaltspiel, aber auch gegen zurückgezogene Kontrahenten mit vertikalen Pässen agieren. Da ist Toppmöller auf einer Linie mit Nagelsmann.

Neuer Eintracht-Trainer Toppmöller: Ein Dino ohne Gebrüll

Und eben mit seinem beiden Frankfurter Vertrauten, dem Sportvorstand Krösche und dem Sportdirektor Timmo Hardung. Das gegenseitige Vertrauen ist groß, gewachsen in Leipzig, die Herangehensweise ähnlich. Smarte Typen sind sie alle, die Probleme meist gelassen wegmoderieren, selten aus der Haut fahren. Anders als zuletzt etwa Vorgänger Oliver Glasner. Er, Toppmöller, sei überzeugt davon, dass ein Trainer viel Sozialkompetenz und Empathie besitzen müsse, um Erfolg zu haben: „Ich bin ein absoluter Teamplayer“, weshalb er Aufgaben gerne abgibt, dies für nötig hält, um den Fokus aufs Wesentliche zu behalten. „Zehn Augen sehen mehr als zwei.“ Heißt: Viel Input, gerne kontroverser Art, den Toppmöller zu filtern und nutzen versucht. Den lauten Dino mit Gebrüll gebe es zwar, aber dosiert. Als Co-Trainer eine gewinnbringende Eigenschaft – und als Chef?

In den Zeiten, als der Vater zweier Teenager genau das schon war – Düdelingen, Hamm Benfica, Virton –, präferierte Toppmöller in hinterster Reihe die Viererkette, zudem agierte mindestens ein klaren Sechser davor, oft kerniger Natur. Beides Dinge, die der Eintracht-Kader aktuell eher (noch) nicht hergibt. „Wichtig ist“, sagt der Neue: „Pärchen auf dem Feld zu finden, die quasi blind zusammen spielen können.“ Feste Muster und Rollen, gerade defensiv, die im vorderen Drittel aufgeweicht werden. Dort variierte Toppmöller bei seinen bisherigen Cheftrainerposten in der Systematik ohnehin je nach ihm zur Verfügung stehendem Personal.