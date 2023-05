Eintracht-Star Kamada winkt Wechsel zu frisch gebackenem Meister

Von: Marcel Schwenk

Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt nach der laufenden Saison. Nun soll ein weiterer Klub am Japaner interessiert sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt wird in der kommenden Saison ohne Daichi Kamada auskommen müssen. Das gab der Bundesligist bereits vor einem knappen Monat bekannt.

Daichi Kamada Geburtsdatum und -ort: 5. August 1996 in Ehime (Japan) Bisherige Vereine: Sagan Tosu, Eintracht Frankfurt Bei Eintracht Frankfurt seit: Juli 2017 Größte Erfolge: 1x DFB-Pokalsieger, 1x Europa-League-Sieger

Eintracht Frankfurt: Kamada geht wohl nicht zum BVB

„Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher“, begründete Sportvorstand Markus Krösche die Trennung in der Vereinsmitteilung.

Seitdem wird fleißig über den zukünftigen Arbeitgeber des ablösefreien Nationalspielers spekuliert. Borussia Dortmund galt lange Zeit als Kandidat, laut Bild soll Kamada den Schwarz-Gelben aber abgesagt haben.

Wird Eintracht Frankfurt im Sommer definitiv verlassen: Daichi Kamada. © Tom Weller/dpa

Daichi Kamada: Benfica Lissabon angeblich in der Pole Position

Auch der spanische Spitzenklub Atletico Madrid hatte den DFB-Pokalsieger von 2018 angeblich im Visier. Als Favorit kristallisierte sich in den vergangenen Wochen aber wohl Benfica Lissabon heraus, die Portugiesen sollen bereits im vergangenen Jahr an einem Transfer interessiert gewesen sein.

Laut einem Bericht des italienischen Portals areanapoli.it, der sich auch auf Informationen aus Deutschland beruft, hat nun auch die SSC Napoli ihre Fühler nach Kamada ausgestreckt. Demnach sei der Klub bereit, ein Jahresgehalt von zwei Millionen Euro netto zu bieten.

Eintracht Frankfurt: Kamada soll Interesse der SSC Napoli geweckt haben

Auch einen Austausch zwischen Vereinsvertretern und der Spielerseite soll es bereits gegeben haben. Den Süditalienern, die sich vor wenigen Tagen die erste Meisterschaft seit 33 Jahren sicherten, fehlt noch ein klassischer Spielmacher von Kamadas Format im Aufgebot.

Seit 2017 steht der Zehner, der aus seiner japanischen Heimat nach Hessen wechselte, bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Nach Startschwierigkeiten und einer einjährigen Leihe zum belgischen Vertreter VV St. Truiden etablierte sich der mittlerweile 26-Jährige bei der SGE und gehörte in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Akteuren.

Eintracht Frankfurt: Auch Oliver Glasner wohl am Saisonende weg

Zum sensationellen Europa-League-Triumph 2022 steuerte der offensive Mittelfeldspieler fünf Tore und einen Assist bei und hatte somit einen entscheidenden Anteil am Titel. Auch in der laufenden Spielzeit liefert Kamada mit wettbewerbsübergreifend 14 Treffern und fünf Vorlagen gute Zahlen, kann wie die gesamte Mannschaft aber nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen.

Neben dem Abschied Kamadas deutet sich bei der SGE noch ein weiterer Abgang zum Saisonende an, Trainer Oliver Glasner soll den Klub nach dem DFB-Pokalfinale verlassen. Zuletzt sorgte der Österreicher nach dem Spiel bei der TSG Hoffenheim mit einer Wutrede für Aufsehen. (masc)