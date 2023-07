Kader deutlich zu groß: Eintracht-Trio vor Leihe?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt will den deutlich zu großen Kader verkleinern. Ein Trio könnte verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt geht mit dem klaren Anspruch in die Saison, sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. „Wir wollen international spielen. Das ist unser Ziel“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt selbstbewusst. Dafür rüstete er den Kader in den vergangenen Wochen deutlich auf. Trotz der Abgänge von Daichi Kamada und Even Ndicka scheint die Mannschaft stärker besetzt zu sein als noch in der vergangenen Saison.

Igor Matanovic Geboren: 31. März 2003 (Alter 20 Jahre), Hamburg Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt plant weitere Neuzugänge

Krösche verpflichtete bislang Willian Pacho (Royal Antwerpen), Hugo Larsson (Malmö FF), Davis Bautista (Aucas), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), Ellyes Skhiri (1. FC Köln), Robin Koch (Leeds United) und Jessic Ngankam (Hertha BSC). Das soll es aber noch nicht gewesen sein, Eintracht Frankfurt sondiert weiter den Markt und hat noch Positionen offen, auf denen Neuzugänge gesucht werden.

Doch nicht nur auf der Seite der Neuzugänge soll noch etwas passieren, sondern auch bei den Abgängen. Fast 40 Spieler umfasst der Kader von Eintracht Frankfurt und ist damit natürlich viel zu groß. „Es gibt aktuell noch keine konkreten Themen, aber es wird Bewegung geben“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung beim Pay-TV-Sender Sky zum Thema Abgänge.

Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Aber nicht alle möglichen Streichkandidaten sollen Eintracht Frankfurt endgültig verlassen. Bei jungen Talenten, bei denen Potenzial vorhanden ist, die derzeit aber nur wenig Aussicht auf Einsätze in der Bundesliga haben, sind Leihgeschäfte im Gespräch. Dazu zählen Igor Matanovic, Faride Alidou und Davis Bautista. Das Trio dürfte nur wenig Chancen auf viele Minuten unter Cheftrainer Dino Toppmöller haben.

Eintracht Frankfurt: Trio vor Leihe?

Igor Matanovic wurde 2021 vom FC St. Pauli verpflichtet, umgehend aber zwei Jahre an die Hamburger verliehen. In der vergangenen Saison kam er auf 18 Einsätze in der 2. Bundesliga, ein Treffer gelang ihm nicht. Ihm dürfte ein weiteres Jahr in der 2. Liga guttun, um Spielpraxis sammeln zu können, genau wie Faride Alidou.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Der 22-Jährige kam vergangenen Sommer vom Hamburger SV an den Main, schaffte es aber nicht, sich unter Ex-Trainer Oliver Glasner durchzusetzen. Alidou gilt als großes Talent und als solches benötigt er regelmäßige Einsätze. Für Bautista, der erst kürzlich aus Ecuador kam, ist die Bundesliga wahrscheinlich noch mindestens eine Nummer zu groß, deshalb könnte auch er verliehen werden. (smr)