Eintracht wildert beim BVB – und verpflichtet Nachwuchs-Juwel

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Die Eintracht holt den hoch veranlagten 19 Jahre alten Verteidiger Nnamdi Collins aus Dortmund, der am Donnerstag schon in Frankfurt weilte.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt bastelt weiter eifrig an der eigenen Zukunft. In diesen Tagen wird der Fußball-Bundesligist aus dem Hessischen daher die Verpflichtung von Nnamdi Collins bekanntgeben. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Borussia Dortmund, spielte dort zuletzt in der dritten Liga, galt lange Zeit als absolutes Juwel, zumindest als Rohdiamant.

Eintracht Frankfurt mit nächstem Neuzugang

Der Juniorennationalspieler weilte am Donnerstag bereits in Frankfurt, stellte sich auf der Geschäftstelle vor, traf die Sportliche Leitung der Eintracht. Die Eintracht wird weniger als eine Million Euro für das Talent aus Westfalen zahlen.

Collins ist ein sehr spannender Spieler, er soll in Frankfurt, wie auch Sport 1 korrekt berichtet, behutsam aufgebaut werden. Die Eintracht wird den schnellen, wuchtigen und zweikampfstarken Innenverteidiger, 1,90 Meter groß, bis 2028 unter Vertrag nehmen, ihn aber im ersten Schritt an einen höherklassig spielenden Verein ausleihen – zunächst für eine Saison, mit der Option auf eine zweite. Vieles wird davon abhängen, wie sich der Verteidiger entwickelt.

Wird nach Frankfurt wechseln: BVB Urgestein Nnamdi Collins. © IMAGO/Karina Hessland

Für die Hessen war es keine Option, den Abwehrmann in ihrer eigenen zweiten Mannschaft zu parken, die in der Regionalliga Südwest antritt. Collins soll höherklassig an Bundesliganiveau herangeführt werden. Auch AS Rom mit dem exzentrischen Starcoach José Mourinho hatte Interesse an Collins bekundet, ging aber leer aus, weil der Spieler der Eintracht-Philosophie viel abgewinnen konnte.

Eintracht Frankfurt holt BVB-Juwel

Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung haben sich sehr um den Abwehrmann bemüht und ihm glaubwürdig seine Perspektiven und den Plan aufgezeigt. Das verfing. Eigentlich wäre für den 19-Jährigen eine Zukunft beim BVB vorgezeichnet gewesen, er stieg schon als 16-Jähriger ins Profitraining unter Lucien Favre ein, der beeindruckt war. Collins spielt seit seinem zwölften Lebensjahr für den BVB, war zumeist Kapitän der Jugendteams, in denen er spielte, gewann unter anderem die deutsche A-Jugend-Meisterschaft.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Er sollte als BVB-Urgestein sukzessive zur Identifikationsfigur aufgebaut werden. Doch eine Verletzung ließ den Aufstieg stocken, er kämpfte sich aber zurück und war zuletzt Stammspieler in der dritten Liga. Nun der nächste Schritt, nicht in Dortmund, sondern bei Eintracht Frankfurt.