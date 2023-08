Rekordmeister will wohl Eintracht-Star Lindström: Spielerverkäufe zuvor notwendig

Von: Marcel Schwenk

Jesper Lindström könnte Eintracht Frankfurt noch verlassen. Juventus Turin soll großes Interesse haben, braucht zuvor aber frisches Geld.

Frankfurt – Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hatte diesen Sommer einiges zu tun. Neben diversen Neuzugängen verließen auch einige Spieler den Klub, zuletzt verabschiedete sich der einst als Top-Talent gehandelte Ali Akman.

Jesper Lindström Geboren: 29. Februar 2000 (Alter 23 Jahre) in Taastrup Bisherige Vereine im Profibereich: Bröndby IF, Eintracht Frankfurt Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2026 Marktwert (laut transfermarkt.de) 28 Millionen Euro

Eintracht Frankfurt fordert 35 Millionen Euro für Jesper Lindström

Noch immer am Main ist aktuell Randal Kolo Muani. Der Angreifer soll heftig von Paris Saint-Germain umworben werden, die SGE hat angeblich auch schon einen Nachfolger im Visier. Auch Jesper Lindström, der ebenfalls als Wechselkandidat für dieses Transferfenster gilt, steht noch bei der Eintracht unter Vertrag.

Die Vorstellungen von Krösche und Co., die wohl auch schon ein Angebot von RB Leipzig für den Offensivspieler ablehnten, sind klar: 35 Millionen Euro müsste man auf den Tisch legen, um den 23-Jährigen zu verpflichten.

Soll bei Juventus Turin auf dem Zettel stehen: der Frankfurter Jesper Lindström. © Robert Michael/dpa

Juventus Turin wohl mit Interesse an Eintracht-Star Lindström

In der Vergangenheit wurde in den Medien bereits über mehrere potenzielle Abnehmer spekuliert. Newcastle United wurde genannt, auch die Serie-A-Klubs SSC Neapel und AC Mailand sollen den dänischen Nationalspieler im Auge gehabt haben. Mit Juventus Turin reihte sich noch ein weiterer Verein aus Italien in die Liste der Klubs ein, die Lindström angeblich holen wollten.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll das Interesse des italienischen Rekordmeisters nach wie vor bestehen. Der Klub müsse aufgrund der finanziellen Probleme, die auch den Ausschluss aus der Conference League zur Folge hatten, zuvor jedoch Spieler verkaufen.

Für Lindström-Transfer: Juve müsste erst Spieler verkaufen

Als heißeste Kandidaten gelten demnach die Stürmer Federico Chiesa und Dusan Vlahovic. Zweiterer wurde immer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, die Münchner verkündeten am Samstagvormittag (12. August) aber die Verpflichtung von Harry Kane.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, wären die SGE-Verantwortlichen nicht unglücklich darüber, wenn Lindström noch ein weiteres Jahr den Adler auf der Brust tragen würde. Nach seinem Durchbruch in der Saison 2021/22 erlebte er in der vergangenen Spielzeit auch verletzungsbedingt einen Rückschlag, seine Qualitäten sind aber unbestritten.

Eintracht Frankfurt: Lindström würde nur zu CL-Klub wechseln

Der Spieler selbst kann sich einen Verbleib in Frankfurt offenbar vorstellen. „Die Champions League ist das wichtigste Kriterium. Aber wenn nichts passiert, bin ich froh, bei Eintracht zu bleiben. Frankfurt ist eine echt coole Stadt und meine Freundin lebt hier gerne. Das ist sehr wichtig“, wurde Lindström im Juni von der Bild zitiert.

Noch kann einiges passieren, bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. Den Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig wird Lindström aber in jedem Fall noch als Eintracht-Spieler erleben. (masc)