Nagelsmann ahnte Zukunft von Eintracht-Coach Toppmöller schon vor Jahren voraus

Von: Johannes Skiba

Schon 2021 prophezeite Julian Nagelsmann seinem damaligen Co-Trainer und heutigen Eintracht-Coach eine Zukunft als Cheftrainer.

Frankfurt – Für Dino Toppmöller ist der neue Trainerjob bei Eintracht Frankfurt der erste als Chefcoach eines Bundesligisten. Zuvor arbeitete er unter anderem in Luxemburg und Belgien. Im deutschen Oberhaus war er unter Julian Nagelsmann Co-Trainer in Leipzig und beim FC Bayern. Wie der frühere FCB-Trainer Nagelsmann schon 2021 in einem Podcast verriet, traute er seinem Assistenten mehr zu als nur die Rolle als Co-Trainer.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 in Wadern Letzte Station: Co-Trainer FC Bayern München

Nagelsmann mit viel Lob für Toppmöller

Im vereinseigenen Podcast des FC Bayern waren im September 2021 Julian Nagelsmann und Dino Toppmöller zu Gast. Der damalige Chef des jetzigen Eintracht-Trainers prophezeite schon damals: „Ich denke, du wärst ein guter Cheftrainer. Insofern schätze ich noch mehr, dass du mich mit deiner Kompetenz unterstützt.“

Die Fußballexpertise von Toppmöller ist unbestritten. Nagelsmann lobte vor allem das Spielverständnis seines Co-Trainers: „Dino, fachlich schätze ich an dir deine hohe Auffassungsgabe, wie schnell du begriffen hast, welche Art von Fußball ich spielen lassen möchte und wie man diese Idee vermittelt.“ Toppmöller und Nagelsmann arbeiteten insgesamt fast drei Jahre Seite an Seite.

Julian Nagelsmann und Dino Toppmöller arbeiteten fast drei Jahre zusammen. © imago/mis

Standardschwäche könnte sich unter Spezialisten Toppmöller bei der Eintracht künftig verbessern.

Auch Eintracht-Trainer Dino Toppmöller gab in seiner früheren Rolle als Co-Trainer des FC Bayern interessante Einblicke in seine Vorstellung von erfolgreichem und schönem Fußball: „Ich beschäftige mich sehr gerne mit der taktischen Ausrichtung, vor allem damit, was wir mit dem Ball anfangen, was unsere Idee ist, wie wir Räume bespielen oder durch Laufwege öffnen können.“

Besonders interessant für Eintracht Frankfurt ist Nagelsmanns Aussage zu den „Ideen im Bereich der Standardsituationen“, die der frühere FCB-Coach lobend hervorhob. Die SGE hatte in der vergangenen Saison große Probleme beim Verteidigen von Eckbällen und Freistößen. Das muss sich zwingend unter der neuen sportlichen Führung ändern. Unterstützt wird Toppmöller bei dieser, aber auch allen anderen wichtigen Aufgaben von seinen Assistenten Erwin Bradasch und Nelson Morgado. (jsk)