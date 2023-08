Jugend forsch

Kreis des Vertrauens: Für die Eintracht-U-21 geht es in erster Linie um den Klassenerhalt - und die Entwicklung der Talente. © IMAGO/HMB-Media

Eintracht Frankfurt U21 Die Entwicklung der Talente steht ganz klar im Vordergrund.

Neun Jahre nach dem freiwilligen Verzicht 2014 kehrt die U 21 der Frankfurter Eintracht in die Regionalliga Südwest zurück. Sportvorstand Markus Krösche hatte vor etwas mehr als einem Jahr die Entscheidung der damals Verantwortlichen (Vorstandschef Heribert Bruchhagen, Sportdirektor Bruno Hübner und Präsident Peter Fischer) revidiert und wieder eine Nachwuchsmannschaft oberhalb der Jugend ins Leben gerufen. Schon in der ersten Saison in der Hessenliga ist den Frankfurtern der souveräne Aufstieg gelungen.

Auf dem Weg raus aus der Fünftklassigkeit hat noch der eine oder andere Routinier geholfen, in der Viertklassigkeit will die Eintracht dagegen fast ausschließlich auf junge und ganz junge Spieler setzen. „Das oberste Ziel ist es, unsere Talente ganz schnell an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen“, sagt Markus Krösche.

Marc Wachs ist mit 28 Jahren der älteste Spieler im Aufgebot, qua Alter auch der Kapitän. Auch der Versuchung, den einen oder anderen Profi aus dem Bundesligakader bei Bedarf einzusetzen, wollen sie bei der Eintracht widerstehen. Junge Spieler „von oben“ wie Faride Alidou, Hugo Larsson oder Jessic Ngankam, um nur drei Beispiele zu nennen, sollen in der Regionalliga nicht eingesetzt werden, auch wenn dies die Regularien erlauben würden.

Klassenerhalt soll’s sein

Die Eintracht setzt ganz auf das Motto „Jugend forscht“. Wohl wissend, dass die Herausforderungen für den Talentschuppen über das rein Fußballerische hinausgehen werden. Gerade die Spiele gegen prominente Klubs mit vielen Fans wie die Nachbarn Kickers Offenbach oder FSV Frankfurt, aber auch die Stuttgarter Kickers oder Hessen Kassel, werden besondere Anforderungen an Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen stellen. Die Zielsetzung ist klar. „Junge Spieler entwickeln und mit der Mannschaft in der Liga bleiben“, sagt Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und neben Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung verantwortlich für die U 21.

Fest zum Kader gehören Spieler wie Torhüter Simon Simoni, Abwehrspieler Dario Gebuhr, Verteidiger Elias Baum, Mittelfeldspieler Harpreet Ghotra, der aktuell verletzte Spielmacher Mehdi Loune (Kreuzbandriss) oder Torjäger Nacho Ferri, die zwar mit Profiverträgen ausgestattet, bei Bundesligacoach Dino Toppmöller aber nur ab und zu Trainingsgast sind.

Bei den vielen Fans firmiert die zweite Mannschaft noch immer als „die Amateure“, ein durchaus irreführender Begriff. Die vierte Liga ist die erste deutsche Profiliga, natürlich auch bei der Eintracht. Das Trainerteam um Chef Kristjan Glibo umfasst fünf Trainer, darunter Torwarttrainer Daniel Endres, viele Jahre Kapitän beim Nachbarn Kickers Offenbach.

Der Frankfurter Nachwuchs, der bei der Generalprobe den Drittligisten SV Waldhof 1:0 geschlagen hat, beginnt die Saison gleich mit zwei Auswärtsspielen, zunächst beim SGV Freiberg (Samstag, 14 Uhr), dann eine Woche später mit dem Derby beim OFC.

Das erste Heimspiel findet erst am Mittwoch, 23. August (19 Uhr) statt. Der Großteil aller Heimspiele wird im Sportpark in Dreieich stattfinden. 2500 Zuschauende fasst das schmucke kleine Stadion. Die Spiele gegen die Liga-Prominenz, teilweise als Risikospiele eingestuft, sollen am Bornheimer Hang durchgeführt werden.