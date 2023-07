Deal fix: Eintracht Frankfurt verpflichtet U21-Nationalstürmer

Von: Jannek Ringen

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Zugang für die neue Saison vorgestellt. Jessic Ngankam kommt von Absteiger Hertha BSC.

Frankfurt – In der abgelaufenen Spielzeit ist es Eintracht Frankfurt erneut gelungen, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Für die Doppelbelastung soll der Kader breit aufgestellt werden, weshalb die Hessen auf dem Transfermarkt aktiv werden. Jessic Ngankam von Hertha BSC wurde als Neuzugang für die Offensive vorgestellt.

Jessic Ngankam Geboren: 20. Juli 2000 (Alter 22 Jahre), Berlin bisherige Vereine: Hertha BSC, Greuter Fürth Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Ngankam: Ein Leben in Blau-Weiß

Im Jahr 2006 schloss sich der damals fünfjährige Ngankam der Jugend von Hertha BSC an. Mit einem kurzen Leih-Intermezzo in der Saison 2021/22 bei Greuther Fürth spielte er insgesamt 17 Jahre für die Hertha. Sein größter Erfolg war der Gewinn der A-Junioren-Meisterschaft im Jahr 2018, als er mit 25 Treffern in 21 Spielen die Torjägerkanone in der Bundesliga Nord/Nordost gewann.

Mit 19 Jahren gab er im Mai 2020 sein Bundesligadebüt für die Hauptstädter. In 37 Spielen im Trikot der Hertha konnte er sechs Tore und drei Vorlagen beisteuern. In der Sommervorbereitung 2021 bei Greuther Fürth erlitt er einen Kreuzbandriss und fiel große Teile der darauffolgenden Saison aus.

U21-Nationalspieler Jessic Ngankam wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO / Sven Simon

Eintracht zahlt vier Millionen Euro für Ngankam

Nach dem Abstieg mit seinem Ausbildungsverein Hertha BSC war es relativ früh klar, dass Ngankam den Verein wechseln würde. Für die Dienste des 22-Jährigen zahlt die Eintracht vier Millionen Euro in Richtung Absteiger Hertha BSC. Der Vertrag des Stürmers in der Main-Metropole läuft bis 2028, was zeigt, wie langfristig man in Frankfurt mit ihm plant.

Bei der Eintracht freut man sich bereits auf den 1,84 großen Angreifer. „Jessic wird unser Offensivspiel mit seinem Torinstinkt, seiner Physis und seiner Körpergröße verstärken“, erklärte Sportdirektor Timmo Hardung. Nach Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg ist Ngankam bereits der zweite Neuzugang für die Offensive.

Krösche: „Ngankam passt ideal zu unserer Strategie“

Sportvorstand Markus Krösche schwärmte bei der Vorstellung des 22-Jährigen bereits von ihm. „Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial passt Jessic ideal zu unserer Strategie. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat. Jessic ist ein Spieler, der viel Leidenschaft und Power mitbringt“, erläuterte er das Profil des Angreifers.

Auch Ngankam zeigte sich voller Vorfreude auf die kommende Saison im Jersey der SGE: „Der Wechsel zu Eintracht Frankfurt ist ein wichtiger Schritt für mich, den ich mir gut überlegt habe. Nach vielen Jahren in meiner Berliner Heimat bin ich bereit für eine neue Herausforderung, die ich bei einem sehr ambitionierten und spannenden Bundesligaklub angehen möchte. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, bei der Eintracht loszulegen.“ (jari)