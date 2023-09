Jessic Ngankam bewirbt sich

Von: Ingo Durstewitz

Macht einen guten Eindruck; Jessic Ngankam. © dpa

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller bereitet sein Team erst aufs Auswärtsspiel beim VfL Bochum, dann auf harte 23 Tage vor und muss im Angriff weiter improvisieren.

Nach respektablen vier Tagen Auszeit, die manch Eintracht-Profi zu einem Kurztrip in die Sonne des Südens nutzte, hat Eintracht Frankfurt am Dienstag die Vorbereitung auf die anstehende Bundesligapartie beim VfL Bochum aufgenommen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit versammelte Trainer Dino Toppmöller seine Spieler im Schatten der Haupttribüne – im Vergleich zum letzten gemeinsamen Treffen am vergangenen Donnerstag beim 3:1-Testspielerfolg gegen den Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden sind nicht nennenswert viele Akteure hinzugekommen. Die Nationalspieler weilten noch bei ihren Auswahlteams, quer über die Kontinente verstreut. Man kennt es ja mittlerweile.

Das sind also keine optimalen Bedingungen, um eine neue Mannschaft zu justieren und für die kommenden Aufgaben zu präparieren, Aufgaben, die es in sich haben – sowohl national als auch international. Und die in geballter Form auf die Hessen warten: Sechs Spiele in 23 Tagen. Das ist kein Pappenstiel. Zumal sich die Mannschaft noch immer in der Findungsphase befindet, und ja auch noch gar nicht richtig eingespielt sein kann. Zuletzt, beim Abpfiff der Begegnung gegen Köln (1:1), standen sechs Neuzugänge auf dem Feld. Zudem sind Niels Nkounkou und Fares Chaibi erst auf den letzten Drücker nach Frankfurt gekommen. Das braucht seine Zeit, um sie an die neuen Anforderungen zu gewöhnen und Automatismen einzuschleifen.

Andererseits ist das alles nichts, was Eintracht Frankfurt weltexklusiv haben würde. Es ist halt, wie es ist. Genauso wie die Situation im Angriff, die sich seit dem geräuschvollen Abgang von Randal Kolo Muani unzweifelhaft zugespitzt hat. Unglücklich sei das insgesamt an diesem Deadline Day gelaufen, findet Coach Toppmöller. Aber Jammern ist nicht so sein Ding. „Wir nehmen es an, Feuer frei.“

Vorne wird der Fußballlehrer weiter improvisieren müssen, sogar bis zum Winter. Dann will Sportvorstand Markus Krösche erst nachlegen. Ein arbeitsloser Profi kommt eher nicht in Betracht, obwohl sich bis zuletzt Spekulationen um Anthony Modeste rankten.

Doch der ist vom Markt, unterschrieb bei dem von Marcel Koller gecoachten ägyptischen Meister El Ahly Kairo. Der 35-Jährige war für die Eintracht aber nie wirklich eine Option. Sportchef Krösche findet generell, dass zu viel Zeit vergehen würde, bis ein Spieler, der zuletzt vereinslos war, topfit, Anschluss finden und eine ernsthafte Alternative sein würde.

Bis zur erneuten Öffnung des Transferfensters zu Beginn des neuen Jahres wird sich die Eintracht mit Omar Marmoush, Jessic Ngankam und Lucas Alario behelfen. Bislang hat Marmoush die Nase vorn, stand in vier von sechs Pflichtspielen in der Startelf, machte ein Tor im Pokal und eins in der Liga, ein wichtiges zum 1:1-Ausgleich in Mainz. Aber so restlos überzeugen konnte der ägyptische Nationalspieler bisher nicht, was nicht weiter verwundern darf.

Eigentlich kam der 24-Jährige als zusätzliche Alternative für die Offensive, um mehr Flexibilität in die Angriffsbemühungen zu bekommen. Als Stürmer Nummer eins war mit ihm sicher nicht geplant. Zumal er oft hart an der Abseitslinie lauert, was mal gutgehen kann, zuletzt aber eher nicht, weshalb viele gefährliche Situationen zurückgepfiffen wurden. „Das ist so ein bisschen sein Spiel“, bedeutet Sportboss Krösche. „Aber es wäre ganz gut, wenn er in der einen oder anderen Situation besser aufpassen würde.“ So schaut’s aus.

Kurz, aber oho

Interessant im Angriff allemal: Jessic Ngankam hinterließ bei seinen Kurzeinsätzen oftmals eine gute Figur. Im Playoff-Conference-League-Rückspiel gegen Levski Sofia war er sehr präsent, machte den wichtigen Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Ellyes Skhiri perfekt vor. Und auch gegen den 1.FC Köln sorgte er für Belebung nach seiner Einwechslung. Den Aufwärtstrend setzte er im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden fort, Tor vorbereitet, Elfer rausgeholt und selbst verwandelt. Kann sich sehen lassen.

Trotzdem reichte es für den von der Hertha gekommenen Angreifer noch nicht für einen Startelfeinsatz, was offenbar an der fehlenden Fitness liegt. Das verwundert schon ein wenig, trainiert er doch vom ersten Tage mit dem Team mit. Dass der bullige Angreifer aber einiges an Wucht mitbringt, haben auch die Kollegen längst gemerkt. „Er ist physisch stark und hat den Willen, Tore zu schießen“, sagt Paxten Aaronson. „Seine Qualität siehst du in jedem Training, er schießt immer viele Tore.“ Nicht die schlechteste Referenz, in der Liga hat die Eintracht erst dreimal getroffen.