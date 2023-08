Eintracht Frankfurt: Die erstaunliche Wandlung des Jens Petter Hauge

Von: Ingo Durstewitz

Der Norweger Jens Petter Hauge kommt als anderer Spieler zu Eintracht Frankfurt zurück und will seine letzte Chance mit Macht nutzen.

Frankfurt – Ein paar Spritzer Wasser träufelte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller dann doch noch hinein in den Wein. Ja, ja, dieser Jens Petter Hauge mache seine Sache schon ziemlich gut zurzeit, motiviert sei der Kerl bis in die Haarspitzen, ein guter Junge, ein schönes Tor hat er auch noch geschossen gegen Vitesse Arnheim, so alles in allem sei es „top, was er anbietet“.

Eintracht-Coach Toppmöller will noch mehr aus Hauge herausholen

Doch so vollends zufrieden ist der Frankfurter Coach nicht. „Er könnte noch ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein in Ballbesitz zeigen, bewusster mit dem Ball umgehen, um weniger Ballverluste zu haben“, sagte der Coach. „Aber das gilt nicht nur für ihn, sondern für alle Offensivspieler, damit wir zu mehr Torchancen kommen.“ Im Vergleich zu Hauges jüngerer Vergangenheit ist das aber ganz klar: Meckern auf hohem Niveau.

Der 23-Jährige ist bisher zwar eine auffällige Erscheinung im Eintracht-Kosmos, manch einer könnte ihn gar zum „Gewinner der Vorbereitung“ stilisieren, aber das macht im Grunde niemand mehr, weil niemand ungerecht oder schuldig sein will: Denn all die „Gewinner der Vorbereitung“ waren zumeist dann die, die als zu schwach eingestuft und nicht mehr gebraucht wurden, wenn es ernst wurde. Die Liste ist lang, sie reicht, um nur bei den letzten Jahren zu bleiben, von Max Besuschkow über Rodrigo Zalazar bis hin zu Aymen Barkok. Und Jens Petter Hauge? Das ist die große Frage. Der Spieler selbst ist verhalten optimistisch. „Ich will mich beweisen und hoffe, meine Minuten zu bekommen, ich will zeigen, dass ich in die Mannschaft gehöre. Ich will mich von einer besseren Seite zeigen als in den letzten Jahren.“

Die Zusammenarbeit zwischen Offensivakteur Jens Petter Hauge und Eintracht-Trainer Toppmöller funktioniert in der Vorbereitung bislang prächtig. © imago/Kessler

Eintracht-Spieler Hauge erlebte Rückschlag in Belgien

Viele sind optimistisch, dass der junge Mann die Kurve noch mal bekommen wird, obwohl er bisher als großes und sündhaft teures Missverständnis gilt. Mehr als zehn Millionen Euro zahlte die Eintracht an den AC Mailand, um sich die Dienste des Offensivspielers zu sichern. Ein Haufen Zaster. Und eine Investition, die sich in keiner Weise amortisiert hat.

Zuletzt war Hauge ausgeliehen nach Belgien, doch selbst bei KAA Gent lief es für ihn hundsmiserabel. 17 Ligaspiele bestritt er in der Jupiler Pro League, aber nur einmal stand er in der Startelf, kein einziges Mal hat er den Ball ins Tor geschossen. In den sechs Playoff-Partien kam er acht dürre Minuten zum Einsatz. Eine Horrorbilanz. Kein Wunder, dass er mit 23 schon das Ex vor dem Nationalspieler mit sich führt. Das letzte Mal war er bei der norwegischen Länderauswahl vor mehr als einem Jahr dabei.

Ein neuer Jens Petter Hauge. © IMAGO/Jan Huebner

Hauge will nun bei Eintracht Frankfurt durchstarten

Und doch ist irgendwie ein anderer Hauge nach Frankfurt zurückgekehrt, einer, der erwachsener wirkt, deutlich fitter sowieso, acht Kilogramm weniger hat er inzwischen auf den Rippen. Eine ganze Welt für einen Hochleistungssportler und klares Indiz dafür, dass er es zuvor an der notwendigen Ernsthaftigkeit vermissen ließ, er war wankelmütig, unstet, verspielt. Und nun, die Wandlung zur rechten Zeit? Oder nur eine Eintagsfliege, ein Zwischenhoch, zumal mitten in der Vorbereitung? Noch ist es zu früh, das zu beantworten, niemand weiß, ob und wie Hauge liefern kann, wenn es ernst wird. Der eingeschlagene Weg aber ist der richtige, keine Frage.

„Wenn du durch harte Zeiten gehst, wird dir bewusst, was du wirklich willst und was verlangt wird, um auf dem höchsten Level zu spielen. Das ist das, was ich will“, sagt Hauge über seine schwere Zeit in Belgien. Er habe nun verstanden, um was es geht, „was erwartet wird“. Großen Anteil daran habe Trainer Dino Toppmöller, der sich viel Zeit nahm, ihn in Einzelgesprächen aufbaute. „Wir haben viel miteinander gesprochen. Er hat es geschafft, dass ich lockerer und ohne Druck spiele.“

Letzte Chance bei Eintracht Frankfurt

Der Fußballlehrer habe ihm auch eingetrichtert, einfacher zu spielen, nicht so verschnörkelt und nicht wie ein Jugendspieler: „Ich muss mich nicht beweisen, indem ich drei Spieler ausdribbele. Manchmal ist es wichtiger, den Ball zu halten, nicht so viel zu rennen, sondern mit der Mannschaft zu spielen.“ Und dann komme der Zeitpunkt, „in dem ich in meine Aktionen komme, von ganz alleine.“ Wie beim schönen Treffer gegen Vitesse.

Insgesamt sieht sich der Spieler, den Sportvorstand Markus Krösche als klassischen Zehner sieht und der zuletzt gegen Arnheim als hängende Spitze auflief, auf einem guten Weg, er möchte seine letzte Chance in Frankfurt ergreifen. „Ich habe ein paar Dinge geändert, mir ist einiges klar geworden“, sagt er, schränkt aber selbst ein: „Im Moment sieht es gut aus, wir werden sehen, ob das auch in ein paar Wochen und bei den ersten Pflichtspielen noch so sein wird.“ Stand jetzt aber sei er startklar: „Ich bin bereit.“