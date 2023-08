Jens Petter Hauge: Auf der Überholspur

Will seine Chance nutzen: Jens Petter Hauge (Mitte). © IMAGO/Jan Huebner

Der Eintracht-Rückkehrer Jens Petter Hauge bestätigt seine Top-Vorbereitung auch unter Wettkampfbedingungen - darf er gegen Darmstadt in der Startelf ran?

In der einzig öffentlich einsehbaren Trainingseinheit von Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Auftakt, absolviert am Montagmittag von insgesamt 16 Nicht-Startern des Pokalspiels, machte ein Mann besonders Eindruck. Wieder mal. Jens Petter Hauge, dieser Blonde aus dem Norden, eingewechselt bei Lok Leipzig für die finalen 25 Minuten und daher tags drauf nicht nur mit Auslaufen, sondern mit Auspowern beschäftigt, überzeugte erneut während des ansonsten kaum Erkenntnisse liefernden Spielersatztrainings, wie es im Fachjargon heißt. Hauge, ohne die Übungseinheit überbewerten zu wollen, war auch da wieder voll bei der Sache, sehr engagiert, oft in Aktion, viele davon gelangen ihm.

Die eigentlich ja fehlgeschlagene Leihe nach Belgien zu KAA Gent (kein Tor in 29 meist eher kurzen Einsätzen) hat den 23-Jährigen erstaunlicherweise dennoch zum Positiven verändert. Der Hauge des Sommer 2022 ist nicht mehr jener des Sommers 2023. Klar, schnelle Flitzer und teure Gewänder mag er noch immer, der Mister Gucci (oder wahlweise auch Louis Vuitton), doch rein fußballerisch betrachtet trifft die Feststellung zu. Vielfach benannt ist, dass Hauge fitter denn je daherkommt in diesen Tagen, er ein paar Kilo abgespeckt hat mit einem Personaltrainer im Urlaub, obwohl er ja nie sonderlich zu viel auf den Rippen hatte. Doch der drahtigere Körper tut ihm augenscheinlich gut, macht ihn diesen Tick, vielleicht den entscheidenden, spritziger, um bei Dribblings oder Laufduellen nicht mehr hängenzubleiben, sondern vorbeizurennen am Gegner.

Veränderungen auf Außen

Die größte Wandlung jedoch, das lassen all jene durchblicken, die JP, so wird er genannt, bereits aus dem vergangenen Jahr kennen, ist im Kopf vollzogen worden. Bestritt der Offensivmann unter Trainer Oliver Glasner die Saisonvorbereitung noch als rechter Flügelläufer ohne Selbstvertrauen und eine ernsthafte Chance auf eine Weiterbeschäftigung, agiert er nun mittendrin und konzentriert. Dino Toppmöller, der neue Coach, erkannte sofort den Fleiß des Leih-Rückkehrers an, stärkte ihn, was erst dessen Zuversicht steigerte, dann das Selbstvertrauen, zuletzt die sportliche Leistung. Auch darf Hauge im Zentrum ran, als hängender Angreifer hinter dem Stoßstürmer, was seiner Spielweise offenbar am ehesten zusagt. In Leipzig gelang zwar auch nicht alles, vor allem kein eigener Treffer, dennoch war Hauge an gleich vier Toren als Initiator beteiligt. Nicht umsonst stufte ihn die FR in ihrem Klassenbuch als besten Eintracht-Spieler ein.

Trainer Toppmöller ist darum bemüht, die Erwartungen nun nicht in die unerreichbare Höhen schießen zu lassen, wies auf den zu diesem Zeitpunkt bereits müden Gegner hin, was stimmt. Einerseits. Andererseits kann dafür Hauge nichts. Er hat seine Chance nach einer gute Vorbereitung bekommen, sie genutzt und sich nun auch unter Wettkampfbedingungen für weitere Einsätze empfohlen.

Womöglich sogar welche in der Startelf? Vielleicht schon am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) im Hessenduell gegen den SV Darmstadt 98? Ausgeschlossen ist das nicht mehr, zumal der wechselwillige Jesper Lindström eine eher bescheidene Pokalleistung zeigte. Die erste Hälfte als hängende Spitze ging komplett in die Hose, die zweite auf der linken Angriffsseite gelang ihm immerhin einen Hauch besser. Von seiner Topform ist der Däne dennoch ein gutes Stück entfernt.

Überhaupt ist die Position hinter der Spitze die derzeit umkämpfteste im Eintracht-Team, hier bieten sich Trainer Toppmöller die meisten und besten Alternativen. Auch Omar Marmoush, Jessic Ngankam und der zuletzt erkrankte Paxten Aaronson drängen auf Einsatzzeiten. Ansonsten sind die Plätze in der Startelf dann doch einigermaßen sicher. Im Kasten Kevin Trapp, logo, davor der in herausragender Form agierende Makoto Hasebe, neben ihm Robin Koch und Willian Pacho. Der durch die Vorbereitung stolpernde Tuta wird sich erst einmal hinten anstellen müssen, ebenso wie Kristijan Jakic und Hrvoje Smolcic. Auf der Sechs ist Elyess Skhiri der Fixpunkt der Mannschaft, auf den Achter-Positionen kann Toppmöller sich für zwei aus dem Trio Mario Götze, Eric Dina Ebimbe und Sebastian Rode Entscheiden. Und vorne stürmt Randal Kolo Muani, zumindest so lange, bis Paris vielleicht doch noch zuschlägt. Das (leidige) Dauerthema dieser Transferphase.

Bleiben die Außen, bleiben Philipp Max und Aurelio Buta. Die Auftritt der Schienenspieler sind nicht von hoher Qualität geprägt, sind eher ziemlicher Durchschnitt. Täuscht der Eindruck also nicht, könnte die 1A-Besetzung auf dem Flügel bald anders aussehen. Vermutlich noch nicht gegen Darmstadt, aber in absehbarer Zukunft. Links sollte das Warten auf Niels Nkounkou von AS St. Etienne zeitnah ein Ende haben, rechts jenes auf Ansgar Knauff ebenso. Der von seiner Schlüsselbeinverletzung rasch genesene U-21-Nationalspieler ist nah dran an Buta und wird diesen aller Voraussicht demnächst überholen.